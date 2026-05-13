El cáncer del cáncer

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James
por James
CARTONES / 13 mayo 2026
    El cáncer del cáncer
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defendió enérgicamente la legitimidad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegurando que su triunfo en las elecciones de 2021 fue legal y estuvo validado en su totalidad por las autoridades electorales mexicanas.

“Es ahora que en 2026, o sea, cinco años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 2021. Cinco años después se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron ‘fue válida la elección, no hay nada que ponga en duda esa elección’”, expresó en su conferencia del miércoles 13 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-sheinbaum-riesgo-en-t-mec-por-acusaciones-de-estados-unidos-JG20623039
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-reapertura-de-indagatoria-defiende-claudia-sheinbaum-eleccion-2021-en-sinaloa-HC20666735
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