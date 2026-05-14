Presidente de Corea del Sur visitará México en 2026, confirma Claudia Sheinbaum

Durante una llamada telefónica, ambos mandatarios destacaron las buenas relaciones entre México y Corea del Sur, así como el potencial para ampliar el comercio, y discutieron los asuntos globales de actualidad, según un comunicado de la Cancillería mexicana.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, destacaron la “complementariedad” entre ambos países, a la vez que acordaron una visita a México del presidente surcoreano este año, informó este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Durante la conversación, destacaron la complementariedad entre México y Corea del Sur, así como el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales”, indicó la nota.

En la conversación, Lee Jae Myung también agradeció y aceptó la invitación de Sheinbaum para realizar una visita a México este año.

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha del viaje serán definidos por los canales diplomáticos correspondientes.

La SRE señaló que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2.000 empresas establecidas en el país, que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos.

La mandataria mexicana también agradeció al presidente surcoreano sus gestiones para que más de 50 mil seguidores de la banda BTS en México vivieran un “momento especial” en el Zócalo de Ciudad de México, como muestra de los vínculos culturales entre ambos pueblos.

Antes, en su conferencia de prensa diaria, la presidenta explicó que habló el miércoles con el mandatario surcoreano y recordó que lo conoció el año pasado, en una reunión del G7 en Canadá en la que explicó que su popularidad se basa en “el principio de nunca alejarnos del pueblo”.