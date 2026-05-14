Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionarán chubascos, Tormenta Negra y lluvias fuertes en dicha región, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así mismo, inestabilidad atmosférica , en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

El viernes, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán. A su vez, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.

A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste).

Durante el sábado y domingo, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical , generarán rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se establecerá en el centro y oriente de territorio mexicano, favoreciendo un incremento de las temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, manteniendo la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), iniciando a partir del viernes en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Guanajuato (centro, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

A su vez, una línea seca en el norte del país, en interacción con una vaguada en altura , sobre el noroeste de la República mexicana, ocasionarán vientos muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte de México.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 18 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 32 y una mínima de 21 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 32 y mínima de 22.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( Tormenta Negra, 50 a 75 mm): Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco (sur), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Veracruz.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas altas de Tlaxcala; con posibles heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León (este), Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Veracruz (norte y sur).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: |Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo; y de componente norte en Veracruz (sur), Tabasco y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; durante esta mañana en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.