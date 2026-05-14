Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda

La acusación involucra directamente a Ramón Ayala Jr. , hijo del intérprete de “Tragos Amargos”, quien es señalado por ex integrantes de “Ramón Ayala y sus Bravos del Norte” de haber cometido actos de naturaleza sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos no deseados y exponer sus genitales.

El nombre de Ramón Ayala , una de las figuras más reconocidas de la música norteña en México y Estados Unidos , se encuentra nuevamente en medio de la polémica luego de darse a conocer una demanda civil presentada en Texas por presunto abuso sexual, acoso y conducta agresiva.

De acuerdo con documentos legales presentados en el estado de Texas, los demandantes exigen una compensación económica cercana a los 25 millones de dólares , argumentando daños físicos, emocionales y psicológicos derivados de los hechos denunciados.

La noticia generó un fuerte impacto dentro del mundo del regional mexicano debido a la trayectoria de Ramón Ayala, considerado por muchos como una de las leyendas más importantes del acordeón y la música norteña.

LAS ACUSACIONES CONTRA RAMÓN AYALA JR.

Según la demanda, Ramón Ayala Jr. habría mantenido un “patrón peligroso de conducta sexualizada y comportamiento agresivo” contra algunos integrantes y colaboradores cercanos de la agrupación.

Uno de los denunciantes, identificado bajo el nombre genérico de John Doe, afirma que sufrió tocamientos no deseados y situaciones humillantes dentro del entorno laboral de la banda.

En los documentos judiciales se describen presuntos actos de abuso que habrían ocurrido durante convivencias y actividades relacionadas con el grupo musical.

“Sin previo aviso y sin consentimiento, el acusado Ayala Jr. agarró físicamente las piernas del demandante, lo inmovilizó, le quitó a la fuerza el calzado y realizó contacto físico sexualmente ofensivo con el pie del demandante”, señala parte de la demanda presentada por los abogados de los acusadores.

Otro de los señalamientos menciona que Ramón Ayala Jr. habría arrojado una bolsa con cocaína a uno de los denunciantes, además de realizar conductas consideradas inapropiadas y agresivas.

Los abogados aseguraron que varias de estas acciones presuntamente fueron captadas en video y sostienen que existía conocimiento dentro del equipo de trabajo sobre lo que ocurría.

ABOGADOS PIDEN INVESTIGACIÓN FORMAL

Durante una conferencia de prensa realizada en Texas, el abogado Tony Buzbee, representante legal de los demandantes y miembro de la firma Buzbee Law, pidió públicamente que las autoridades del condado de Hidalgo inicien una investigación formal sobre el caso.

“Hemos presentado este caso en busca de justicia. Tenemos los recibos y tenemos las pruebas”, declaró el litigante ante medios de comunicación.

El abogado también sostuvo que tanto la agrupación como compañías relacionadas con la carrera musical de Ramón Ayala habrían permitido o encubierto ciertos comportamientos para evitar afectar la imagen pública del proyecto artístico.

“Exigimos acción. Exigimos una investigación”, expresó Buzbee al referirse al proceso legal que ya comenzó en tribunales estadounidenses.

Los demandantes solicitaron un juicio con jurado y una indemnización millonaria por daños y perjuicios.

RAMÓN AYALA ROMPE EL SILENCIO

Horas después de que la noticia comenzara a viralizarse, Ramón Ayala emitió un comunicado oficial en el que reconoció estar enterado de las acusaciones que involucran a su hijo y a miembros de su entorno laboral.