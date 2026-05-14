Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda

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    Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda
    El cantante de música regional mexicana Ramón Ayala y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda en Texas por presunto abuso sexual y acoso presentada por ex integrantes de su agrupación. VANGUARDIA/ARCHIVO

Ramón Ayala y su hijo fueron demandados en Texas por presunto abuso sexual y acoso. Los demandantes exigen 25 millones de dólares

El nombre de Ramón Ayala, una de las figuras más reconocidas de la música norteña en México y Estados Unidos, se encuentra nuevamente en medio de la polémica luego de darse a conocer una demanda civil presentada en Texas por presunto abuso sexual, acoso y conducta agresiva.

La acusación involucra directamente a Ramón Ayala Jr., hijo del intérprete de “Tragos Amargos”, quien es señalado por ex integrantes de “Ramón Ayala y sus Bravos del Norte” de haber cometido actos de naturaleza sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos no deseados y exponer sus genitales.

De acuerdo con documentos legales presentados en el estado de Texas, los demandantes exigen una compensación económica cercana a los 25 millones de dólares, argumentando daños físicos, emocionales y psicológicos derivados de los hechos denunciados.

https://vanguardia.com.mx/show/detienen-a-lalo-mora-en-california-por-presunta-agresion-sexual-paga-fianza-de-20-mil-dolares-XJ6795404

La noticia generó un fuerte impacto dentro del mundo del regional mexicano debido a la trayectoria de Ramón Ayala, considerado por muchos como una de las leyendas más importantes del acordeón y la música norteña.

LAS ACUSACIONES CONTRA RAMÓN AYALA JR.

Según la demanda, Ramón Ayala Jr. habría mantenido un “patrón peligroso de conducta sexualizada y comportamiento agresivo” contra algunos integrantes y colaboradores cercanos de la agrupación.

Uno de los denunciantes, identificado bajo el nombre genérico de John Doe, afirma que sufrió tocamientos no deseados y situaciones humillantes dentro del entorno laboral de la banda.

En los documentos judiciales se describen presuntos actos de abuso que habrían ocurrido durante convivencias y actividades relacionadas con el grupo musical.

“Sin previo aviso y sin consentimiento, el acusado Ayala Jr. agarró físicamente las piernas del demandante, lo inmovilizó, le quitó a la fuerza el calzado y realizó contacto físico sexualmente ofensivo con el pie del demandante”, señala parte de la demanda presentada por los abogados de los acusadores.

Otro de los señalamientos menciona que Ramón Ayala Jr. habría arrojado una bolsa con cocaína a uno de los denunciantes, además de realizar conductas consideradas inapropiadas y agresivas.

Los abogados aseguraron que varias de estas acciones presuntamente fueron captadas en video y sostienen que existía conocimiento dentro del equipo de trabajo sobre lo que ocurría.

ABOGADOS PIDEN INVESTIGACIÓN FORMAL

Durante una conferencia de prensa realizada en Texas, el abogado Tony Buzbee, representante legal de los demandantes y miembro de la firma Buzbee Law, pidió públicamente que las autoridades del condado de Hidalgo inicien una investigación formal sobre el caso.

“Hemos presentado este caso en busca de justicia. Tenemos los recibos y tenemos las pruebas”, declaró el litigante ante medios de comunicación.

El abogado también sostuvo que tanto la agrupación como compañías relacionadas con la carrera musical de Ramón Ayala habrían permitido o encubierto ciertos comportamientos para evitar afectar la imagen pública del proyecto artístico.

“Exigimos acción. Exigimos una investigación”, expresó Buzbee al referirse al proceso legal que ya comenzó en tribunales estadounidenses.

Los demandantes solicitaron un juicio con jurado y una indemnización millonaria por daños y perjuicios.

RAMÓN AYALA ROMPE EL SILENCIO

Horas después de que la noticia comenzara a viralizarse, Ramón Ayala emitió un comunicado oficial en el que reconoció estar enterado de las acusaciones que involucran a su hijo y a miembros de su entorno laboral.

El cantante aseguró que la situación le ha provocado “profundo dolor” tanto a él como a su familia y equipo de trabajo.

“Estas acusaciones han causado un profundo dolor a mí, a mi familia, a nuestro equipo de trabajo y a las muchas personas que me han apoyado a lo largo de mi vida y carrera”, expresó el intérprete.

En el mensaje, Ramón Ayala afirmó que siempre se ha conducido con respeto y honestidad, además de señalar que confía plenamente en el debido proceso legal para esclarecer los hechos.

“Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”, indicó el músico.

Hasta el momento, ni Ramón Ayala Jr. ni los representantes oficiales de la agrupación han emitido declaraciones adicionales sobre el avance de la demanda.

¿IGUAL QUE A LALO MORA?

El caso de Ramón Ayala inevitablemente recordó a muchos usuarios en redes sociales la polémica que envolvió hace algunos años a Lalo Mora, otro reconocido cantante del regional mexicano que fue señalado en repetidas ocasiones por comportamientos inapropiados hacia mujeres durante presentaciones y encuentros con fanáticas. Los videos donde presuntamente realizaba tocamientos sin consentimiento generaron una fuerte ola de críticas y dividieron opiniones entre sus seguidores.

En aquel momento, las imágenes de Lalo Mora se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, provocando debates sobre los límites entre artistas y público, así como sobre las conductas normalizadas dentro del entretenimiento. Aunque el cantante negó haber actuado con mala intención, las grabaciones desataron cuestionamientos públicos sobre el respeto y el consentimiento.

Ahora, con las acusaciones que enfrentan Ramón Ayala y su hijo en Texas, internautas han vuelto a mencionar el caso de Lalo Mora debido al impacto mediático que ambos escándalos han tenido dentro de la música regional mexicana. En redes sociales, usuarios compararon la magnitud de las acusaciones y la repercusión que generan figuras históricas del género al verse involucradas en controversias legales y personales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/lalo-mora-reaparece-en-fiesta-y-bebiendo-tras-pisar-la-carcel-guarda-silencio-tras-acusacion-de-acoso-video-KG6855783

DATOS CURIOSOS SOBRE RAMÓN AYALA

• Ramón Ayala es conocido como “El Rey del Acordeón” dentro de la música norteña.

• Ha ganado múltiples premios internacionales a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

• Canciones como “Tragos Amargos” y “Mi Piquito de Oro” se convirtieron en clásicos del regional mexicano.

• Su agrupación “Ramón Ayala y sus Bravos del Norte” es una de las más influyentes en el género norteño.

• El caso legal se desarrolla actualmente en el estado de Texas, Estados Unidos.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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