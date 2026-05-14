Vinculan a Fernando Farías, alias ‘El Cabo’, reclutador en Teuchitlán

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México
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    Vinculan a Fernando Farías, alias ‘El Cabo’, reclutador en Teuchitlán
    La Fiscalía General de la República informó que el hombre será investigado cuatro meses más. Cortesía

Farías de la Cruz fue vinculado a proceso por ser parte del reclutamiento delictivo en La Vega, Teuchitlán

GUADALAJARA, JAL.-Estará en prisión preventiva hasta su juicio, Fernando Daniel Farías de la Cruz, alias “El Cabo”, pues fue vinculado a proceso por ser parte del reclutamiento delictivo en La Vega, Teuchitlán donde se entrenaban personas para la delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el hombre será investigado cuatro meses más. Se le acusa de trata de personas con fines de trabajos forzados, desaparición, así como producción y comercio de narcóticos dentro de la delincuencia organizada.

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Se encargaba de reclutar a personas para que pertenecieran al Cártel Jalisco Nueva Generación quienes después eran entrenadas en el predio “La Galera”, de la localidad de la Vega.

Fue detenido en Ciudad Acuña, Coahuila, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

”La aprehensión de Fernando “N” representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la FGR para esclarecer hechos posiblemente relacionados con desaparición de personas y estructuras criminales vinculadas con reclutamiento y adiestramiento ilícito”, informó la Fiscalía.

ASÍ RECLUTABAN A LAS VÍCTIMAS

El centro de reclutamiento en La Vega fue descubierto el 29 de enero de 2025 y se detuvo a 37 personas quienes fueron consideradas víctimas durante su proceso penal y se les consideró rescatadas.

Las víctimas relataron que vieron ofertas de trabajo y se contactaron, al menos 11 de ellos recibieron un boleto electrónico para salir desde la Central de Zapopan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-18-detenidos-por-asesinato-de-colaboradores-de-clara-brugada-EN20695540

”Una vez que llegan a la casa, le quitan la ropa, lo ponen a hacer sentadillas,que observa que hay gente que está acostada (...) en la mañana llega una persona y les dice: ‘ustedes ya están reclutados para la escuela del terror’”, describió el juez que resolvió el caso.

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