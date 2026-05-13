¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos
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La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México.
Desde enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deben estar vinculadas a una CURP válida y a una identificación oficial. Esta nueva medida busca eliminar líneas anónimas y reforzar la seguridad frente a delitos como fraudes y extorsiones telefónicas.
Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es qué sucede cuando el celular no está registrado a nombre de quien realmente lo utiliza.
¿Qué CURP debes registrar si la línea no está a tu nombre?
La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.
Esto significa que si actualmente usas un número que aparece a nombre de otra persona, por ejemplo, un familiar, pareja o amigo, lo ideal es actualizar la titularidad ante la compañía telefónica antes de realizar el registro.
¿Por qué no conviene usar tu CURP en una línea ajena?
Registrar tu CURP en un número que oficialmente pertenece a otra persona puede generar conflictos posteriores. Entre los principales riesgos se encuentran:
- Problemas de validación o duplicidad
- Conflictos si el titular original intenta registrar el mismo número
- Posibles bloqueos o desvinculaciones por inconsistencias
- Riesgos de seguridad relacionados con el uso de la línea
Por ello, especialistas y operadores recomiendan hacer primero un cambio de titularidad para evitar complicaciones.
¿Hasta cuándo hay plazo para registrar la línea?
El registro obligatorio inició el 9 de enero de 2026 y el plazo límite para líneas ya existentes vence entre el 29 y 30 de junio de 2026, dependiendo de cada operador telefónico.
Después de esa fecha, las líneas que no estén vinculadas correctamente podrían ser suspendidas temporalmente.
¿Qué pasa si no haces el registro?
Las compañías telefónicas podrán restringir el servicio hasta que el usuario complete el proceso de vinculación. Esto implica:
- No poder hacer llamadas
- No recibir mensajes
- Pérdida temporal de datos móviles
- Restricción parcial de la línea
En algunos casos, únicamente permanecerán activas las llamadas de emergencia o el acceso a atención al cliente.
Cómo cambiar la titularidad de tu línea
Si utilizas un número que no está a tu nombre, el mejor camino es acudir al centro de atención de tu operador para actualizar los datos del titular.
Generalmente necesitarás:
- Identificación oficial
- CURP certificada
- Número telefónico activo
- Presencia del titular actual o autorización correspondiente
Operadoras como Telcel, AT&T y Movistar ya cuentan con mecanismos para realizar este proceso.
¿Cómo saber si tu CURP está vinculada a otras líneas?
Otra recomendación importante es verificar si tu CURP ya está asociada a números que no reconoces. Algunas compañías y portales de atención permiten consultar esta información para evitar fraudes o usos indebidos.
Un cambio que impactará a millones de usuarios
La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México. Aunque el objetivo es reforzar la seguridad y combatir delitos telefónicos, también obliga a millones de personas a regularizar la situación de sus líneas.
Si tu celular no está a tu nombre, lo más recomendable es resolver la titularidad cuanto antes. Esperar hasta el último momento podría traducirse en bloqueos, suspensión del servicio o problemas de validación que afecten tu línea móvil.