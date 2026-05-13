¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos
    La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea. Foto: TV Azteca

La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México.

Desde enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deben estar vinculadas a una CURP válida y a una identificación oficial. Esta nueva medida busca eliminar líneas anónimas y reforzar la seguridad frente a delitos como fraudes y extorsiones telefónicas.

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es qué sucede cuando el celular no está registrado a nombre de quien realmente lo utiliza.

https://vanguardia.com.mx/informacion/registro-de-telefonia-con-curp-en-mexico-solo-estos-usuarios-estan-exentos-de-hacerlo-ID20544286

¿Qué CURP debes registrar si la línea no está a tu nombre?

La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.

Esto significa que si actualmente usas un número que aparece a nombre de otra persona, por ejemplo, un familiar, pareja o amigo, lo ideal es actualizar la titularidad ante la compañía telefónica antes de realizar el registro.

¿Por qué no conviene usar tu CURP en una línea ajena?

Registrar tu CURP en un número que oficialmente pertenece a otra persona puede generar conflictos posteriores. Entre los principales riesgos se encuentran:

- Problemas de validación o duplicidad

- Conflictos si el titular original intenta registrar el mismo número

- Posibles bloqueos o desvinculaciones por inconsistencias

- Riesgos de seguridad relacionados con el uso de la línea

Por ello, especialistas y operadores recomiendan hacer primero un cambio de titularidad para evitar complicaciones.

¿Hasta cuándo hay plazo para registrar la línea?

El registro obligatorio inició el 9 de enero de 2026 y el plazo límite para líneas ya existentes vence entre el 29 y 30 de junio de 2026, dependiendo de cada operador telefónico.

Después de esa fecha, las líneas que no estén vinculadas correctamente podrían ser suspendidas temporalmente.

$!Desde enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deben estar vinculadas a una CURP válida.
Desde enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deben estar vinculadas a una CURP válida. Foto: IA

¿Qué pasa si no haces el registro?

Las compañías telefónicas podrán restringir el servicio hasta que el usuario complete el proceso de vinculación. Esto implica:

- No poder hacer llamadas

- No recibir mensajes

- Pérdida temporal de datos móviles

- Restricción parcial de la línea

En algunos casos, únicamente permanecerán activas las llamadas de emergencia o el acceso a atención al cliente.

Cómo cambiar la titularidad de tu línea

Si utilizas un número que no está a tu nombre, el mejor camino es acudir al centro de atención de tu operador para actualizar los datos del titular.

Generalmente necesitarás:

- Identificación oficial

- CURP certificada

- Número telefónico activo

- Presencia del titular actual o autorización correspondiente

Operadoras como Telcel, AT&T y Movistar ya cuentan con mecanismos para realizar este proceso.

¿Cómo saber si tu CURP está vinculada a otras líneas?

Otra recomendación importante es verificar si tu CURP ya está asociada a números que no reconoces. Algunas compañías y portales de atención permiten consultar esta información para evitar fraudes o usos indebidos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/asi-puedes-verificar-si-tu-linea-de-celular-esta-vinculada-a-tu-curp-o-no-OA20640790

Un cambio que impactará a millones de usuarios

La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México. Aunque el objetivo es reforzar la seguridad y combatir delitos telefónicos, también obliga a millones de personas a regularizar la situación de sus líneas.

Si tu celular no está a tu nombre, lo más recomendable es resolver la titularidad cuanto antes. Esperar hasta el último momento podría traducirse en bloqueos, suspensión del servicio o problemas de validación que afecten tu línea móvil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Curp
Telecomunicaciones
trámites

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Metiendo la pata

Metiendo la pata
true

Rocha Moya, el gobernador narcoterrorista

De acuerdo con la documentación del embarque, su contenido fue declarado como carga de aires acondicionados.

Incauta Marina más de 200 kilos de cocaína en puerto de Manzanillo
Griselda, ahora ex empleada del BBVA, según se dijo, se apoderó de los ahorros de personas de la tercera edad.

Detienen a ex empleada de BBVA por cometer fraude de 12 mdp en NL
Ante el silencio de varios gobiernos sobre el incidente, sigue sin estar claro qué transportaba exactamente el Ursa Major ni cómo se hundió hasta el fondo del mar.

El misterio del ‘barco fantasma’ ruso hundido se intensifica tras las explosiones reportadas mientras transportaba supuestos reactores nucleares a Corea del Norte
“Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener un arma nuclear”, continuó Trump. “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo”.

Trump afirma que no le interesa la situación financiera de EU que solo le importa que Irán no tenga armas nucleares
Talento. Directores, actores y productores de todo el mundo desfilaron por la alfombra roja en una de las citas más importantes del cine internacional.

Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos
La NFL reveló su calendario internacional 2026, con nueve partidos fuera de Estados Unidos y el Vikings vs 49ers como cierre en la Ciudad de México.

Calendario NFL Internacional 2026: Estos son los 9 partidos que se jugarán fuera de Estados Unidos