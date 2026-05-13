¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es qué sucede cuando el celular no está registrado a nombre de quien realmente lo utiliza.

Desde enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deben estar vinculadas a una CURP válida y a una identificación oficial. Esta nueva medida busca eliminar líneas anónimas y reforzar la seguridad frente a delitos como fraudes y extorsiones telefónicas.

¿Qué CURP debes registrar si la línea no está a tu nombre?

La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.

Esto significa que si actualmente usas un número que aparece a nombre de otra persona, por ejemplo, un familiar, pareja o amigo, lo ideal es actualizar la titularidad ante la compañía telefónica antes de realizar el registro.

¿Por qué no conviene usar tu CURP en una línea ajena?

Registrar tu CURP en un número que oficialmente pertenece a otra persona puede generar conflictos posteriores. Entre los principales riesgos se encuentran:

- Problemas de validación o duplicidad

- Conflictos si el titular original intenta registrar el mismo número

- Posibles bloqueos o desvinculaciones por inconsistencias

- Riesgos de seguridad relacionados con el uso de la línea

Por ello, especialistas y operadores recomiendan hacer primero un cambio de titularidad para evitar complicaciones.

¿Hasta cuándo hay plazo para registrar la línea?

El registro obligatorio inició el 9 de enero de 2026 y el plazo límite para líneas ya existentes vence entre el 29 y 30 de junio de 2026, dependiendo de cada operador telefónico.

Después de esa fecha, las líneas que no estén vinculadas correctamente podrían ser suspendidas temporalmente.