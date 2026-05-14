Juez frena a FIFA: palcohabientes ganan primer round por accesos al Estadio Banorte en el Mundial 2026

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México vuelve a quedar en el centro de la polémica. Un juez federal otorgó medidas precautorias a favor de los propietarios de palcos y plateas del inmueble, antes conocido como Estadio Banorte y anteriormente Estadio Azteca, en medio del conflicto por el uso de esos espacios durante la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con información de ESPN, las medidas favorecen a los afiliados a la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, quienes reclaman que se respeten los derechos establecidos en sus títulos de propiedad, expedidos desde la década de los sesenta y con una vigencia de 99 años.

Entre los puntos señalados se encuentra el acceso al inmueble, el uso de estacionamiento, la posibilidad de ingresar alimentos y bebidas, así como el respeto a las concesiones de renta, venta o traspaso de sus espacios.

El fallo llega justo después de que FIFA recibió oficialmente el control operativo del estadio para la Copa del Mundo 2026, etapa en la que el recinto será llamado Estadio Ciudad de México por disposición del organismo internacional. El inmueble será sede de cinco partidos mundialistas, incluido el duelo inaugural del 11 de junio, por lo que cualquier disputa legal en torno a sus accesos cobra relevancia nacional e internacional. La controversia escaló luego de que se informara a los palcohabientes sobre restricciones relacionadas con la reventa, comercialización, cesión o transferencia de boletos y derechos de acceso, bajo los lineamientos de FIFA para la justa mundialista. Según el reporte, el juez concedió protección a los propietarios afiliados para que sus títulos sean respetados durante los eventos, incluida la Copa del Mundo. El conflicto tiene también un trasfondo económico. Grupo Ollamani, propietario del estadio, habría acordado un pago cercano a los mil millones de pesos a FIFA para garantizar el acceso de los dueños de palcos y plateas a los partidos mundialistas en el inmueble, una cifra relacionada con aproximadamente 15 mil lugares. Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, aseguró que las medidas dictadas por el juez no están sujetas a interpretación y obligan a que se respeten los derechos de los propietarios.

ESPN también reportó que el documento involucra a Futbol del Distrito Federal, a Ollamani y menciona a FIFA, por lo que las partes serían notificadas en las siguientes horas. La resolución no elimina por completo el conflicto, pero sí marca un nuevo capítulo en la tensión entre los dueños de palcos, el operador del estadio y las reglas mundialistas de FIFA. Para los aficionados, el tema se suma a la presión logística que rodea al recinto capitalino, que además de ser el escenario inaugural, será una de las sedes más vigiladas del Mundial 2026.

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