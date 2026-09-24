¿Qué hacer en Saltillo? El Komander en concierto, podcast Hablemos de lo que no existe y taller de escultura

¿Qué hacer en Saltillo? El Komander en concierto, podcast Hablemos de lo que no existe y taller de escultura

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana la oferta de eventos continúa activa con opciones para todos los gustos

Artes
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La actividad en Saltillo no se detiene este fin de semana, y si aún no sabes qué hacer, aquí te tenemos algunas opciones, con variedad para que disfrutes de lo que más se aproxima a tus gustos.

El Komander en Saltillo

El cantante de música regional mexicana llegará este sábado 26 de septiembre al Lienzo Charro “Prof. Enrique González” junto al espectáculo de artes marciales “Combate extremo” en punto de las 19:30 horas.

Vive una noche llena de adrenalina con más de 10 peleas de MMA, encabezadas por la estelar Lobo Díaz vs Oziel “Terror”, además de combates sorpresa. Al terminar la función, disfruta del concierto de El Komander con todos sus éxitos.

Los boletos se pueden adquirir en JR Ticket desde 350 pesos hasta 3 mil 500 pesos.

Hablemos de lo que no existe

El popular podcast de historias paranormales llega a Saltillo con un espectáculo en vivo que llevará todas estas leyendas al escenario del Teatro del IMSS este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas.

Los boletos se pueden conseguir en JR Sombreros en 500, 700 y 900 pesos, siendo este último el acceso para el Meet & Greet.

Escultura para todos

Este sábado también se llevará a cabo un taller de modelado en plastilina como parte de la exposición “La forma de ella” a cargo del artista Alejandro Fuentes Gil, en el Museo Rubén Herrera.

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La actividad es gratuita y se llevará a cabo de 11 a 14:00 horas el día 26 de septiembre. El cupo es limitado y las inscripciones se realizan por medio del correo electrónico artesvisuales.imcs2527@gmail.com.

Teatro y literatura

Este viernes se presentará el libro “Teatro breve” de Víctor Antero Flores, parte de la colección Letras del Desierto del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, publicación que reúne reúne varias obras teatrales “donde el humor popular mexicano convive con la tragedia, la memoria histórica y la ironía”.

La presentación se llevará a cabo el día 25 de septiembre en punto de las 19:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, con comentarios del actor Luis Gatica y el autor.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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