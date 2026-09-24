$!¿Qué hacer en Saltillo? El Komander en concierto, podcast Hablemos de lo que no existe y taller de escultura

La actividad en Saltillo no se detiene este fin de semana, y si aún no sabes qué hacer, aquí te tenemos algunas opciones, con variedad para que disfrutes de lo que más se aproxima a tus gustos. El Komander en Saltillo El cantante de música regional mexicana llegará este sábado 26 de septiembre al Lienzo Charro “Prof. Enrique González” junto al espectáculo de artes marciales “Combate extremo” en punto de las 19:30 horas.

Vive una noche llena de adrenalina con más de 10 peleas de MMA, encabezadas por la estelar Lobo Díaz vs Oziel “Terror”, además de combates sorpresa. Al terminar la función, disfruta del concierto de El Komander con todos sus éxitos. Los boletos se pueden adquirir en JR Ticket desde 350 pesos hasta 3 mil 500 pesos. Hablemos de lo que no existe El popular podcast de historias paranormales llega a Saltillo con un espectáculo en vivo que llevará todas estas leyendas al escenario del Teatro del IMSS este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas.

Los boletos se pueden conseguir en JR Sombreros en 500, 700 y 900 pesos, siendo este último el acceso para el Meet & Greet. Escultura para todos Este sábado también se llevará a cabo un taller de modelado en plastilina como parte de la exposición “La forma de ella” a cargo del artista Alejandro Fuentes Gil, en el Museo Rubén Herrera.

La actividad es gratuita y se llevará a cabo de 11 a 14:00 horas el día 26 de septiembre. El cupo es limitado y las inscripciones se realizan por medio del correo electrónico artesvisuales.imcs2527@gmail.com. Teatro y literatura Este viernes se presentará el libro “Teatro breve” de Víctor Antero Flores, parte de la colección Letras del Desierto del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, publicación que reúne reúne varias obras teatrales “donde el humor popular mexicano convive con la tragedia, la memoria histórica y la ironía”.