¿Quieres cantar? Compañía de Ópera de Saltillo lanza convocatoria para audiciones 2026
La agrupación municipal está buscando a nuevos talentos que se incorporen a sus filas y sean parte tanto de sus conciertos de temporada como de sus grandes producciones
En su cuarto año la Compañía de Ópera de Saltillo reabrió la convocatoria para sus audiciones, con las que nuevos talentos podrán integrarse a sus filas, aprender de grandes maestros y formar parte de sus conciertos y producciones.
Para participar en las audiciones es necesario ser mayor de edad, tener conocimientos de solfeo y formación de técnica vocal y experiencia coral, así como disponibilidad de horario lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas y sábados de 12:00 a 14:00 horas.
Las audiciones se llevarán a cabo el sábado 17 de enero en el Centro Cultural Casa Purcell. Las selecciones se realizará en función de las necesidades vocales de la temporada y en un plazo no mayor a los 3 días hábiles después de las audiciones, los seleccionados deberán presentar una documentación que incluye datos de contacto y fiscales.
Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de tener clases regulares con maestros de técnica vocal destacados a nivel nacional e internacional, así como integrarse a los conciertos y producciones de la compañía y ser parte del elenco de solistas de la misma.
Para mayores informes se puede consultar la convocatoria en las redes sociales de la COSA en Facebook e Instagram, así como por medio del correo companiadeoperadeslw@gmail.com y en el teléfono 8444270180.