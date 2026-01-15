¿Quieres cantar? Compañía de Ópera de Saltillo lanza convocatoria para audiciones 2026

Para participar en las audiciones es necesario ser mayor de edad, tener conocimientos de solfeo y formación de técnica vocal y experiencia coral, así como disponibilidad de horario lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas y sábados de 12:00 a 14:00 horas.

En su cuarto año la Compañía de Ópera de Saltillo reabrió la convocatoria para sus audiciones, con las que nuevos talentos podrán integrarse a sus filas, aprender de grandes maestros y formar parte de sus conciertos y producciones.

Las audiciones se llevarán a cabo el sábado 17 de enero en el Centro Cultural Casa Purcell. Las selecciones se realizará en función de las necesidades vocales de la temporada y en un plazo no mayor a los 3 días hábiles después de las audiciones, los seleccionados deberán presentar una documentación que incluye datos de contacto y fiscales.

Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de tener clases regulares con maestros de técnica vocal destacados a nivel nacional e internacional, así como integrarse a los conciertos y producciones de la compañía y ser parte del elenco de solistas de la misma.

Para mayores informes se puede consultar la convocatoria en las redes sociales de la COSA en Facebook e Instagram, así como por medio del correo companiadeoperadeslw@gmail.com y en el teléfono 8444270180.