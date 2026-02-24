En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’

Luego que el domingo fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como que el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), confirmara que el operativo fue producto de un seguimiento a su círculo más cercano, particularmente a su pareja sentimental; en redes sociales circuló la posible identidad de esa persona. Una de las señaladas fue Maria Julissa, una influencer de 25 años originaria de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que la también modelo estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’; acusaciones que la propia joven negó. Diversas publicaciones en Facebook la señalaban de ser la pieza clave para llevar a cabo el operativo contra ‘El Mencho’, puntualizando que la joven sonorense era la mujer que las autoridades siguieron para dar con la localización del capo del crimen organizado.

En las publicaciones afirman que autoridades mexicanas habrían seguido a una de las parejas sentimentales del líder criminal y que se trataba de la influencer sonorense, apodada 'Barbie beisbolista'. Así como también circularon capturas de pantallas de stories de Instagram donde celebraba la caída de 'El Mencho'. "El gobierno mexicano confirmó que la captura del mencho sucedió gracias a que le dieron seguimiento a 'María Julissa' una de sus 'señoritas de compañía'. Se le vincula a esta mujer también de lavarle dinero al narco (sic)"; "La Modelo de Onlyfans María Julissa y novia de MrStiven, celebra en Instagram el presunto abatimiento de 'El Mencho', llamándolo 'una victoria para México'. Sus declaraciones han encendido las redes sociales ante el temor de posibles represalias del grupo criminal (sic)", son alguna de las publicaciones en las que señalan a la 'Barbie beisbolista' de vínculos con el crimen organizado. NIEGAN VÍNCULOS CON EL LÍDER DEL CJNG Ante la viralización de los señalamientos, María Julissa utilizó sus cuentas para negar cualquier vínculo con el caso, afirmando que "es totalmente falso" y "yo jamás me metería con ese tema", dijo en publicación y video compartido en sus redes sociales. "Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación. La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. (...) Puede causar mucho daño", escribió. La influencer señaló que actualmente es fácil manipular imágenes y que muchas cuentas replican contenido sin verificar su autenticidad, referente a una fotografía que también circuló donde se le ve posando con un chaleco antibalas con las siglas CJNG, a lo que explicó que se trata de fotos creadas con inteligencia artificial (IA).

"En internet es muy fácil editar fotos, editar cosas. Todo lo que están compartiendo es falso", comentó. Además, pidió a sus seguidores reportar las páginas que difundieron dicha información y que siguen compartiendo especulaciones: "Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales", añadió. ¿QUIÉN ES MARÍA JULISSA? La creadora de contenido con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram comparte en sus redes sociales su estilo de vida y especialmente su pasión por el béisbol. A su vez, cuenta con una cuenta alterna llamada 'Barbie Beisbolera', donde comparte fotografías, videos e información sobre este deporte e incluso realiza entrevistas con algunos jugadores, donde abordan temas cotidianos como música, comida favorita o las profesiones que les habría gustado tener fuera de este deporte; es ampliamente conocida en la comunidad del deporte en internet.

También se ha desempeñado como locutora en la Liga Mexicana de Béisbol, consolidando su vínculo con el entorno deportivo al posicionarla como una figura visible en eventos y transmisiones relacionadas con el rey de los deportes en México, lo que también incrementó su popularidad en redes sociales. Pero la polémica reciente no es la única que ha vivido; en enero de 2020, la Liga Mexicana del Pacífico determinó expulsarla de los estadios luego que aficionados comenzaron a lanzar cervezas a los jugadores durante el partido de los Yaquis de Obregón y los Venados de Mazatlán. La influencer negó haber participado en los hechos y estar involucrada en el altercado, pero la decisión de la liga no fue revocada. INTELIGENCIA SIGUE A CÍRCULO CERCANO DE 'EL MENCHO' Según explicó el titular de la dependencia, Ricardo Trevilla Trejo, los trabajos de inteligencia militar permitieron identificar a un hombre de confianza del capo que trasladó a la mujer (presuntamente una pareja sentimental) a un domicilio en Tapalpa, lo que encendió las alertas de las autoridades. Ese movimiento fue considerado un indicio relevante para ubicar al líder criminal.

El funcionario detalló que el 20 de febrero se logró detectar el traslado y que al día siguiente el individuo abandonó el lugar, lo que permitió a las fuerzas federales planear un despliegue con mayor precisión. La presencia de personas cercanas al capo en un mismo punto fue interpretada como una ventana de oportunidad para intervenir. Una vez confirmada la información, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional fueron enviados a la zona con el objetivo de mantener el sigilo y asegurar el factor sorpresa. El despliegue se realizó con apoyo del Gabinete de Seguridad y cooperación de agencias estadounidenses. Las autoridades señalaron que el seguimiento a redes de vínculos personales ha sido una de las estrategias más efectivas para localizar objetivos prioritarios del crimen organizado, especialmente cuando estos mantienen estrictas medidas de seguridad y movilidad constante. La operación culminó en un enfrentamiento armado que derivó en la muerte del líder criminal, considerado durante años uno de los principales generadores de violencia en México y uno de los narcotraficantes más buscados por ambos países. El operativo provocó reacciones violentas en distintas zonas del país, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos reportados en cerca de 20 entidades, un patrón que especialistas han asociado previamente a la capacidad de respuesta del CJNG ante acciones del Estado.

LA ÚLTIMA NOVIA DE 'EL MENCHO' IDENTIFICADA Aunque las autoridades no profundizaron en la identidad de la mujer durante la conferencia, su nombre ya había aparecido tras la filtración masiva de documentos conocida como Guacamaya Leaks en 2022. En esos archivos se mencionaba a Guadalupe Moreno Carrillo como supuesta pareja sentimental del líder criminal. Los documentos señalaban que la relación habría iniciado después de la separación de Oseguera Cervantes con su esposa, tras el segundo arresto de Rosalinda González Valencia en noviembre de 2021. La información difundida describía a la mujer como una persona de alrededor de 50 años, de tez blanca y cabello oscuro, aunque las imágenes disponibles eran de baja calidad y sin verificación independiente. Hasta el momento, no existe información pública amplia sobre su origen, entorno familiar o actividades previas, ni se había reportado que estuviera formalmente vinculada a investigaciones penales antes de las filtraciones.

Rosalinda González Valencia, conocida como "La Jefa", ha sido considerada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una figura relevante en la estructura financiera del grupo criminal. Su matrimonio con Oseguera Cervantes también fortaleció vínculos con el Cártel del Milenio, organización de la que surgieron varias células que posteriormente dieron origen al CJNG. Fue detenida en diferentes ocasiones y en diciembre de 2023 recibió una sentencia de cinco años por no reportar operaciones financieras vinculadas a un negocio de su propiedad en Puerto Vallarta. Posteriormente, obtuvo libertad anticipada tras cumplir más de la mitad de la condena. El caso refleja cómo las relaciones personales dentro de organizaciones criminales pueden convertirse en puntos vulnerables para las labores de inteligencia, especialmente cuando existen movimientos logísticos detectables por autoridades.

