CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’
La ola de violencia registrada en distintos puntos del país tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes provocó la cancelación de funciones de lucha libre, además de ajustes logísticos en eventos previstos en Guadalajara y otras ciudades
La jornada del fin de semana no solo dejó afectaciones en la vida cotidiana en distintas ciudades del país, también alcanzó al entretenimiento deportivo. La escalada de violencia registrada en varios estados tras el operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, provocó la cancelación de funciones de lucha libre tanto en Lucha Libre AAA Worldwide como en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
En el caso de AAA, actualmente bajo la dirección operativa de WWE, la situación ha modificado de forma directa la logística de la llamada Caravana Estelar. Desde su fundación en 1992 por Antonio Peña, la empresa tenía como objetivo recorrer distintos estados del país para llevar funciones más allá de la capital mexicana. Sin embargo, el contexto actual de seguridad ha obligado a replantear esa estrategia.
Fuentes cercanas a la organización señalan que, tras los hechos violentos reportados el 22 de febrero, se ha reforzado la decisión de limitar las funciones televisadas únicamente a sedes donde se puedan garantizar traslados y condiciones operativas para luchadores y personal técnico. Entre las ciudades que se mantienen dentro de la planeación están la Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro.
La modificación de sedes ya tuvo impacto en eventos recientes. Una función programada originalmente en Acapulco tuvo que ser reubicada, mientras que otras presentaciones previstas en el occidente del país permanecen en evaluación ante posibles bloqueos carreteros y operativos de seguridad.
De manera paralela, el CMLL confirmó la suspensión de su función del martes 24 de febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara, luego de que autoridades recomendaran cancelar actividades públicas debido a los enfrentamientos armados, incendios de vehículos y cierres viales registrados en la zona metropolitana de Guadalajara.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa informó que la decisión responde a medidas preventivas para salvaguardar la integridad del público asistente, así como del talento programado para el tradicional Martes de Glamour, función que forma parte de su calendario regular.
La suspensión de eventos deportivos y espectáculos se suma a otras interrupciones en actividades escolares y laborales en estados como Michoacán, Guanajuato y Puebla, donde también se han reportado incidentes en las últimas horas.
Mientras tanto, dentro de AAA se mantiene la revisión de funciones independientes previstas para marzo en el occidente del país, en las que participarían luchadores como Mr. Iguana, La Parka, Hijo de Dr. Wagner Jr., El Mesías y Pagano. La realización de estos compromisos dependerá de la evolución del entorno de seguridad en las próximas semanas.
Por ahora, ambas organizaciones han optado por priorizar traslados seguros y la protección de sus equipos de trabajo, lo que se traduce en una agenda reducida fuera de las principales sedes metropolitanas. La violencia, en este caso, ha tenido un efecto inmediato en la programación de la lucha libre profesional en México.