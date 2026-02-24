CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

La jornada del fin de semana no solo dejó afectaciones en la vida cotidiana en distintas ciudades del país, también alcanzó al entretenimiento deportivo. La escalada de violencia registrada en varios estados tras el operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, provocó la cancelación de funciones de lucha libre tanto en Lucha Libre AAA Worldwide como en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

En el caso de AAA, actualmente bajo la dirección operativa de WWE, la situación ha modificado de forma directa la logística de la llamada Caravana Estelar. Desde su fundación en 1992 por Antonio Peña, la empresa tenía como objetivo recorrer distintos estados del país para llevar funciones más allá de la capital mexicana. Sin embargo, el contexto actual de seguridad ha obligado a replantear esa estrategia.

Fuentes cercanas a la organización señalan que, tras los hechos violentos reportados el 22 de febrero, se ha reforzado la decisión de limitar las funciones televisadas únicamente a sedes donde se puedan garantizar traslados y condiciones operativas para luchadores y personal técnico. Entre las ciudades que se mantienen dentro de la planeación están la Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro.