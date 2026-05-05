Recibe el Festival Internacional de Guitarra de México reconocimiento en España

Esta semana el Festival Internacional de Guitarra de México recibió, en celebración por treinta años de trayectoria y dedicación a la difusión de la música para este instrumento, así como la formación de nuevos guitarristas de talla internacional, un reconocimiento por parte de la destacada institución española Guitarras de Luthier.

Por medio de su director y fundador, el maestro Martín Madrigal, Miguel Cano, CEO de Guitarras de Luthier, reconoció “su incansable dedicación a la educación musical y su labor como director del Festival Internacional de Guitarra de México, consolidándolo como un referente mundial al celebrar su 30 aniversario”, mérito que desde sus redes sociales el FIGM celebró como un logro de todo el festival.