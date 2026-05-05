Recibe el Festival Internacional de Guitarra de México reconocimiento en España

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    Recibe el Festival Internacional de Guitarra de México reconocimiento en España

De cara a su 30 aniversario, el importante festival fue reconocido por la institución Guitarras de Luthier

Esta semana el Festival Internacional de Guitarra de México recibió, en celebración por treinta años de trayectoria y dedicación a la difusión de la música para este instrumento, así como la formación de nuevos guitarristas de talla internacional, un reconocimiento por parte de la destacada institución española Guitarras de Luthier.

Por medio de su director y fundador, el maestro Martín Madrigal, Miguel Cano, CEO de Guitarras de Luthier, reconoció “su incansable dedicación a la educación musical y su labor como director del Festival Internacional de Guitarra de México, consolidándolo como un referente mundial al celebrar su 30 aniversario”, mérito que desde sus redes sociales el FIGM celebró como un logro de todo el festival.

Este reconocimiento se sumará a uno que le otorgará la Fundación Joaquín Rodrigo.

“Que una fundación de este tamaño nos haga este reconocimiento, es de todos nosotros, este festival es de Coahuila y Saltillo y ha trascendido de manera importante en el mundo de la guitarra. Estamos entre los 5 festivales más importantes del mundo y para mí como guitarrista, en particular, es todo un honor recibir este reconocimiento”, dijo Madrigal para VANGUARDIA en una entrevista en marzo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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