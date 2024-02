Reconocen el arte y la vocación de Marco Gómez Saucedo con la Presea Manuel Acuña en Saltillo

C3bRNFjB6b_

Asimismo, fue miembro del Consejo Asesor de la Muestra Internacional de Antigüedades y Arte, del Patronato Amigos del Patrimonio Cultural de Saltillo y del patronato dedicado a dar mantenimiento, conservación y restauración a la Catedral de Santiago Apóstol.

“Este reconocimiento es muy importante porque es una motivación, te están diciendo que estás haciendo las cosas bien y es una manera de motivarte a que sigas trabajando. Genera un compromiso de alma, de corazón, de cariño por esta comunidad, para seguir trabajando, seguir pintando y llevar el nombre de Saltillo a otras partes del mundo”, compartió el galardonado con VANGUARDIA.

El artista adelantó que está preparando una serie muy especial y “contemporánea”, con cientos de piezas que rinden homenaje a su trayectoria y que son vestigios de muchas de las exposiciones que ha realizado a lo largo de los años.

“Imagínate esto, estoy en París, pintando una serie de obras, pero me quedé con una, de formato chico. Luego estuve en Nueva York o en Londres, con Cuevas en Barcelona y se fueron quedando una serie de piezas chicas muy interesantes, que no es acuarela, no es figurativa, son expresiones muy contemporáneas y llegó un momento en que tenía cierto número y le busqué una salida a eso”, compartió.