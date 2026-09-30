$!Rinden homenaje a Elena Huerta con la exposición de gráfica ‘Raíces, surcos vivos’

Elena Huerta, muralista mexicana y saltillense, es recordada por su gran trabajo artístico con un homenaje que se inauguró este martes 29 de septiembre en el Museo de Artes Gráficas, un esfuerzo del Colectivo Factoría Gráfica. La Secretaría de Cultura, a través de la dirección de Artes Visuales, dio la bienvenida a los presentes, y dio el agradecimiento principalmente a los artistas expositores, así como a la invitada especial Marenal, nieta de la homenajeada quien brindó unas palabras y compartió momentos especiales que vivió con su abuela.

El colectivo Factoría Gráfica es formado por 11 integrantes como Elisa Floreth, Gloria Jezzini, Isabel Hernández, Lauro Pedraza, entre otros, y en esta ocasión contaron con la participación de 3 artistas invitados: Marenal, Guayo Valenzuela y Héctor Orona. “Raíces, surcos vivos” cuenta con alrededor de 30 obras con distintas técnicas de grabado tanto en relieve como de hueco, rinde homenaje a la artista reconociendo la trayectoria de Elena, quien encontró en la gráfica un territorio de memoria y compromiso.

“Una gran mujer pintora, grabadora, y muralista comprometida desde su activismo social y político, hizo grandes aportaciones de las artes gráficas y también dentro del país”, comentó Maye Elizondo, integrante del colectivo. Seguido del corte de listón, la inauguración concluyó con unos aperitivos que los presentes pudieron disfrutar. La exposición se encuentra abierta al público de manera gratuita en el Museo de Artes Gráficas ubicado en C. Xicoténcatl 264, zona centro, en un horario de lunes a domingo de 10:00 am a las 18:00 horas.

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