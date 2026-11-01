Rinden homenaje al escritor Juan Rulfo en el restaurante ‘Epazote’

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    Rinden homenaje al escritor Juan Rulfo en el restaurante ‘Epazote’

El restaurante Epazote se une a las tradiciones mexicanas del tradicional altar de muerto dedicado al escritor y fotógrafo Juan Rulfo

El restaurante Epazote busca plasmar la profundidad de la visión del mexicano ante la muerte, esa cercanía y la transición a otro espacio, con elementos representativos de nuestro país, desde papel picado, velas y cempasúchil.

El lugar rinde homenaje en este Día de Muertos al escritor mexicano Juan Rulfo conocido por sus obras “El Llano en llamas”, “El Gallo de Oro” y su novela más famosa “Pedro Paramo”, del subgénero del realismo mágico.

“Decidimos hacerlo a este escritor porque consideramos que es uno de los símbolos más importantes sobre cómo los mexicanos vemos la muerte en nuestra cultura”, comentó Yolanda Montes para VANGUARDIA.

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Aunque el altar es enfocado a un estilo minimalista cuenta con 3 escalones y se aprecian las tradiciones mexicanas en cada rincón, con elementos representativos del escritor y su pasión por la fotografía, llevadas a gran escala en las paredes del altar, dicha faceta es la menos conocido del mexicano en la cual plasma la esencia del México rural.

“Consideramos que hay un más allá y allá nos esperamos unos a los otros”, expresó Montes.

Epazote es un restaurante con cocina de origen con carácter norteño recientemente inaugurado y en esta ocasión su toque tradicional lo transportaron en su decoración del altar de muertos, sorprendiendo no solo a sus comensales, sino también a todo público que quisiera visitarlo en Parque Centro desde el día viernes 31 de octubre al 04 de noviembre.

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¿Quién es Juan Rulfo?

Originario de Apulco, Jalisco en el año de 1917 Juan Rulfo fue un célebre escritor, guionista y fotógrafo mexicano.

Y es considerado para el lugar uno de los primeros escritores que de alguna manera desdibuja el tiempo, el espacio, plasmándolo en su obra “Pedro Páramo” en que el mismo autor describió una historia de muertos en la búsqueda de la vida, precisamente por la nostalgia de quienes ya se fueron y de lo que ya paso, por que también es de alguna manera un homenaje a esta obra que no solo es para los muertos sino a la muerte colectiva de todo mi pueblo.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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