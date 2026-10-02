Roy Carrum presenta en Casa Purcell su nueva exposición ‘Recuerdos divididos’
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´Recuerdos divididos´ del artista plástico Roy Carrum busca explorar el norestense mexicano con colores e imágenes del norte del país plasmando su cotidianidad.
La mirada de Roy Carrum suele centrarse en lo cotidiano. En su obra plasma lo que sucede a su alrededor, encuadrando lo que a simple vista parece ordinario y haciendo que destaque para que el espectador regrese a su entorno con una percepción fresca de lo que le rodea.
Este 30 de septiembre en el Centro Cultural Casa Purcell a las 20:00 horas presentó al público de la capital coahuilense su más reciente trabajo artístico, titulado “Recuerdos Divididos”, serie en la que explora temas relacionados con el noreste, plasmando sus distintos paisajes y personajes.
En el lugar se encontraron distintas figuras culturales como Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, quien donde brindó y compartió anécdotas de Roy en proyectos artísticos, además de la gestora cultural Talía Barredo, coordinadora de Artes Visuales del organismo, quien dio la bienvenida y agradecimiento a los presentes entre ellos amigos y familiares del artista.
La exposición está compuesta por 20 obras, entre ellas 19 pinturas en óleo sobre tela y 1 gráfica, divididas en las distintas salas del recinto, las cuales ofrecen una mirada al paisaje rural norestense, con sus caminos, montañas de colores amarillos, principalmente de su gente conversando y su cotidianidad.
Además dos elementos se encuentran presentes en las obras: el mar y la música, lugares en donde predomina la calma y la contemplación, en donde transcurre el tiempo de manera lenta.
“Intento dar cierta dignidad a estas escenas de aquí, de esta región”, expresó Roy.
También “Recuerdos Divididos” habla sobre la memoria y de la manera en la que construimos nuestros recuerdos. La inauguración finalizó con una mesa de aperitivos y vino para los presentes.