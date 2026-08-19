$!Secretaría de Cultura aclara puntos sobre administración del Teatro de la Ciudad y el PARTECO

El pasado 26 de marzo el actor Gustavo García, director de la Asociación Coahuilense de Teatristas, envió a nombre de esta compañía una petición de información a la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) sobre la entrega del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” a la asociación civil Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO). La respuesta llegó el pasado 17 de agosto. Si bien la SC sostuvo una reunión con el artista escénico el pasado 16 de julio, García consideró en su momento que las respuestas no fueron “puntuales ni específicas” respecto a lo solicitado, por lo que insistió en que se entregara una respuesta por escrito, la cual compartió por medio de redes sociales al público general este martes 18 de agosto. En el documento la dependencia atiende algunos de los puntos planteados en el primer oficio, aclarando que el Teatro de la Ciudad “constituye un bien del dominio público del Estado de Coahuila de Zaragoza”, señalando que “no existe, ni ha existido, contrato de comodato [ni] entrega, concesión, enajenación de dominio” a favor del PARTECO. Por lo tanto no hubo procedimiento de licitación o convocatoria al “no tratarse de una disposición de bien público”.

En este sentido ahondan en que la participación del PARTECO no “le confiere derecho de tenencia, propiedad, ni facultad de disposición sobre el bien”, por lo que no se considera comodato, depósito o alguna figura análoga, sino que se desarrolla como un “esquema de colaboración” con la asociación civil que “opera de manera análoga en diferentes teatros del país”, una situación que atiende a que “las dependencias de gobierno, por su naturaleza jurídica, se encuentran impedidas para acceder de manera directa a fondos, donativos y convocatorias reservados a organizaciones de la sociedad civil”. Asimismo explican que no se dio parte al Consejo Ciudadano de Cultura sobre este movimiento debido a que no le compete pues “no cuenta con faculta alguna de autorización, veto o validación de actos administrativos”, resaltando algunos números aproximados de trabajos de mantenimiento, eventos realizados y público beneficiado. De manera similar mencionan que los ingresos del recinto “provienen de aportaciones patronales, aportaciones gubernamentales, venta de boletaje al público y arrendamiento del inmueble”, bajo la supervisión de un Consejo de Administración integrado por representes de la SC, la Secretaría de Finanzas, la Jefatura del Gabinete y el PARTECO.

La petición inicial solicitaba un desglose de inversión, ingresos y gastos, así como áreas especificas atendidas y número de días destinados a grupos independientes de Coahuila para el uso del inmueble. La SC no respondió directamente a estos puntos y específicamente sobre la cuestión financiera se justificó en “que el instrumento jurídico que rige la colaboración entre las partes prevé expresamente el deber de reserva y confidencialidad sobre la información [de los recursos]”, sin especificar tampoco la naturaleza de dicho instrumento, dejándolo en un “esquema de colaboración”. Si bien por medio de este documento la SC aclaró algunas de las dudas que se tenían respecto a la nueva administración del Teatro de la Ciudad, su respuesta ha sido considerada como insuficiente por integrantes del gremio teatral en redes sociales. A la par, el PARTECO mantiene su postura de comunicación unilateral mínima, sin algún mecanismo de rendición de cuentas ante la comunidad artística y la ciudadanía en general.

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