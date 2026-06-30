Sexta Línea celebra 10 años de música con presentación en el FutFest y el FINA

Hace 10 años un grupo de chavos de preparatoria se animó a crear su banda. Un proyecto que a esa edad puede quedarse en una experiencia única pero efímera, con los años se consolidó y ahora, con varios discos bajo el brazo, Sexta Línea está línea para celebrar y encaminarse a su siguiente etapa. Con el concierto “Sexta Línea: los primeros 10 años” la banda de rock saltillense festejará con sus fans en el escenario del FutFest, en el Biblioparque Norte, y como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA) este jueves 2 de julio. “Estamos planeando hacer un recuento de toda nuestra música, porque hay canciones que ya no tocábamos en vivo, porque hemos tenido más composiciones, más canciones, algunas viejitas van saliendo del set, entonces para esta ocasión estamos retomando un poco de lo primero que compusimos, sin dejar de fuera los clásicos, que se han vuelto clásicos para la banda y nuevos temas de Sexta Línea”, comentó Chino, vocalista de la banda para VANGUARDIA.

Su presentación es la primera de la jornada de “Saltirock” que reunirá a más bandas a partir de las 18:00 horas, empezando por Sexta Línea y siguiendo cada hora con Coyle, Artificial, Jann y terminando con Fonte a las 22 horas. “Sexta Línea empezó en el Ateneo Fuente, con mi amigo Fercho”, recordó el artista, “posteriormente ingresó Elías, nuestro baterista, y después Richie, el guitarrista. Empezamos tocando pero al año decidimos empezar a escribir nuestra propia música y en el 2018 estrenamos nuestro primer álbum, ‘Sexta Línea’”. 10 temas inéditos —y varios videos musicales— integraron ese primer proyecto y a partir de entonces su propia música, su voz y su sonido comenzaron a ganarse fans dentro y fuera de Saltillo, aunque es en su tierra donde están orgullosos de celebrar esta fecha, que se suma al 449 aniversario de la ciudad.

“Al público le gustaba mucho nuestra música y pudimos llevarla fuera de Saltillo. Llegamos a Monterrey, a donde hemos regresado en varias ocasiones, también a Monclova y aquí a los alrededores”, mencionó. En 2020 grabaron “Zapalinamé” y aunque después de la pandemia hubo una pausa en la banda, retomaron el proyecto con el sencillo “Un día normal”, en 2025, por lo que este concierto también representa su regreso formal a los escenarios. Su propuesta, que se mueve entre el rock, el pop y el reggae, con letras sobre el amor, la vida y experiencias personales de sus integrantes, ha mantenido a sus seguidores cerca y atentos para sumarse a esta celebración por sus primeros diez años.