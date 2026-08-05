¡Boletos agotados! Todos los detalles que debes saber para el homenaje a Laura Esquivel en Saltillo

La escritora Laura Esquivel visitó Saltillo gracias a la agenda de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2025, siendo uno de los eventos estelares y llenando el Aula Magna. Hoy, la autora de ‘Como Agua Para Chocolate’ continúa siendo un fenómeno sensacional para las y los saltillenses, especialmente aquellos que tienen afinidad por la literatura. Por ello, un grupo de chefs locales, encabezado por Ivonne Orozco de ‘Las Delicias de Mi General’, será el anfitrión de una cena en forma de homenaje dedicado a la trayectoria de la escritora. El encuentro tendrá lugar el viernes 7 de agosto a las 19:30 horas, en el Museo de las Aves, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo.

Para la velada se vendieron boletos con un costo de 1,300 pesos, los cuales incluyen la presencia de la autora y una cena con platillos representativos de la icónica obra. Sin embargo, el pasado 4 de agosto se anunció de manera oficial que las entradas se habían agotado.

INSPIRACIÓN EN ‘COMO AGUA PARA CHOCOLATE’ Las identidades detrás de la elaboración de los platillos son: los chefs Juan Ramón Cárdenas (Don Artemio), Luisa Castilla (La Gloria Mesón), Cynthia Ivonne (Güicho y Mina), Andrea Castilla (Rústica), Cristina Abugarade; el ejecutivo Jesús Loredo (Fida y Diego); Vianny Gallegos (Lavanda Catering); Miguel Aguirre (Love Cake); Guillermo González (El Mesón Principal); Ivonne Orozco (Las Delicias de Mi General) y cocineras tradicionales de Saltillo. Cada una de las manos involucradas está contemplada para participar en la cocina, logística, aterrizaje del menú, ejecución y gestión de sabores.

La cena está pensada para revivir recetas insignia plasmadas en la famosa novela, a través de uno de los personajes favoritos de todos: Tita de la Garza. Se espera que las personas degusten el famoso Pan Chavela, las deliciosas torrejas de nata y platillos tradicionales coordinados por los chefs.

Organizadores adelantaron que, durante el encuentro, se contará con música, elementos distintivos de la región y venta de libros de la autora a cargo de Librakos.