¡Boletos agotados! Todos los detalles que debes saber para el homenaje a Laura Esquivel en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Boletos agotados! Todos los detalles que debes saber para el homenaje a Laura Esquivel en Saltillo
    Evento. Laura Esquivel será la invitada de honor en una cena inspirada en Como agua para chocolate, organizada por chefs de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

La autora de Como agua para chocolate será homenajeada en Saltillo con una cena temática preparada por reconocidos chefs locales, inspirada en los platillos y sabores de su emblemática novela

La escritora Laura Esquivel visitó Saltillo gracias a la agenda de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2025, siendo uno de los eventos estelares y llenando el Aula Magna. Hoy, la autora de ‘Como Agua Para Chocolate’ continúa siendo un fenómeno sensacional para las y los saltillenses, especialmente aquellos que tienen afinidad por la literatura.

Por ello, un grupo de chefs locales, encabezado por Ivonne Orozco de ‘Las Delicias de Mi General’, será el anfitrión de una cena en forma de homenaje dedicado a la trayectoria de la escritora. El encuentro tendrá lugar el viernes 7 de agosto a las 19:30 horas, en el Museo de las Aves, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/sector-gastronomico-de-saltillo-se-une-para-una-cena-homenaje-a-laura-esquivel-inspirada-en-como-agua-para-chocolate-OO21943805

Para la velada se vendieron boletos con un costo de 1,300 pesos, los cuales incluyen la presencia de la autora y una cena con platillos representativos de la icónica obra. Sin embargo, el pasado 4 de agosto se anunció de manera oficial que las entradas se habían agotado.

$!Los boletos para la experiencia gastronómica, con un costo de mil 300 pesos, se agotaron días antes del evento.
Los boletos para la experiencia gastronómica, con un costo de mil 300 pesos, se agotaron días antes del evento. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

INSPIRACIÓN EN ‘COMO AGUA PARA CHOCOLATE’

Las identidades detrás de la elaboración de los platillos son: los chefs Juan Ramón Cárdenas (Don Artemio), Luisa Castilla (La Gloria Mesón), Cynthia Ivonne (Güicho y Mina), Andrea Castilla (Rústica), Cristina Abugarade; el ejecutivo Jesús Loredo (Fida y Diego); Vianny Gallegos (Lavanda Catering); Miguel Aguirre (Love Cake); Guillermo González (El Mesón Principal); Ivonne Orozco (Las Delicias de Mi General) y cocineras tradicionales de Saltillo.

Cada una de las manos involucradas está contemplada para participar en la cocina, logística, aterrizaje del menú, ejecución y gestión de sabores.

$!La velada combinará gastronomía, música, literatura y elementos representativos de la cultura regional.
La velada combinará gastronomía, música, literatura y elementos representativos de la cultura regional. HOMERO SÁNCHEZ

La cena está pensada para revivir recetas insignia plasmadas en la famosa novela, a través de uno de los personajes favoritos de todos: Tita de la Garza. Se espera que las personas degusten el famoso Pan Chavela, las deliciosas torrejas de nata y platillos tradicionales coordinados por los chefs.

https://vanguardia.com.mx/show/de-coahuila-a-la-tv-nacional-viste-disenador-de-monclova-a-participantes-de-la-casa-de-los-famosos-mexico-LE22629277

Organizadores adelantaron que, durante el encuentro, se contará con música, elementos distintivos de la región y venta de libros de la autora a cargo de Librakos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Eventos
Gastronomía
Gourmet

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Laura Esquivel

Organizaciones


Museo De Las Aves

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
¡Cállate!

¡Cállate!
true

Marina del Pilar, atrapada sin salidas

La transmisión en vivo captó el recorrido de una motocicleta antes del ataque contra César Gastélum; las autoridades investigan el homicidio ocurrido en Culiacán.

Video revela que agresores rondaron a César Gastélum antes de asesinarlo durante transmisión en vivo
Los productos de Coca-Cola registraron un nuevo ajuste de precios en México. El incremento alcanza hasta cinco pesos en distintas presentaciones de refrescos, aguas y bebidas saborizadas.

¡Sube la Coca-Cola en México!... estos son los refrescos que costarán hasta 5 pesos más caros
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 96 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El programa Mejoravit Solo para Ti permite acceder a financiamiento para remodelar una vivienda sin ponerla como garantía. Estos son los montos, requisitos y pasos para solicitarlo.

Infonavit le depositará más de 160 mil pesos a miles pensionados del IMSS en septiembre de 2026; conoce cómo solicitar este apoyo
Falleció Katsushi Murakami, diseñador japonés de Mazinger Z, el Megazord de Power Rangers y otros personajes emblemáticos del anime y la televisión.

Fallece el diseñador de ‘Mazinger Z’ y del ‘Megazord’ de los ‘Power Rangers’, Katsushi Murakami, a los 83 años de edad
Futbolistas de la Liga de Expansión exigen a la Federación Mexicana de Futbol explicar por qué no se restableció el ascenso y descenso tras concluir el plazo de cinco años.

Jugadores de la Liga de Expansión elevan la presión contra la FMF por eliminar el ascenso y descenso