Selección Mexicana Sub-20 avanza al Mundial 2027 tras golear a Panamá

La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, luego de imponerse con autoridad 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, celebrado la noche del miércoles en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Con este resultado, el conjunto dirigido por Álex Diego Tejado también avanzó a las semifinales del certamen, donde enfrentará a Canadá por un lugar en la final. El torneo, además de definir al campeón de la región, concede al ganador un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México tomó la iniciativa desde el arranque y controló la posesión del balón frente a un cuadro panameño que apostó por esperar y buscar espacios al contragolpe. Las aproximaciones del conjunto nacional fueron constantes hasta que, al minuto 33, Juan Echilvestre abrió el marcador. El defensor apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al guardameta Alberto Ruiz.

La ventaja reflejaba el dominio mexicano, aunque el marcador permaneció sin cambios antes del descanso pese a las oportunidades generadas por el equipo local. En la segunda mitad, Panamá intentó adelantar líneas para buscar el empate, pero México respondió con orden y mantuvo el control del encuentro. El segundo tanto llegó al minuto 57 por conducto de Hugo Camberos. El atacante cobró un penal que fue atajado por Ruiz, aunque aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de la portería y firmar su cuarta anotación en el campeonato. Con mayor tranquilidad en el marcador, la escuadra mexicana siguió presionando y encontró el tercero al minuto 76. Yohan Orozco apareció sin marca en el área para rematar de cabeza un servicio preciso y ampliar la diferencia. Las opciones de reacción para Panamá disminuyeron todavía más cuatro minutos después, cuando Gino Sasso fue expulsado tras una falta sobre Cedillo, dejando a su selección con un hombre menos para el cierre del encuentro.

Ya en la recta final, Diego Ramírez aprovechó un error en la salida del arquero panameño para sentenciar el 4-0 al minuto 88 y confirmar el pase mexicano a la siguiente ronda. El encuentro reunió a 7 mil 186 aficionados en el estadio Cuauhtémoc y contó con la presencia de Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana mayor, quien siguió de cerca el desempeño de las jóvenes promesas nacionales. Con la fase final trasladándose ahora a la Ciudad de México, el Tricolor Sub-20 buscará mantener su paso invicto cuando enfrente a Canadá en las semifinales, con la posibilidad de disputar el título de la Concacaf y acercarse al objetivo adicional de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.