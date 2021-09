$!Sin más plazos: Vuelve híbrida la Feria Internacional del Libro Coahuila

“No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla”, con estas palabras, Juan Salvador Álvarez de la Fuente anunció el esperado regreso de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 (FILC), que tras más de un año de plazos debido a la pandemia se celebrará del 16 al 26 de septiembre.

Los invitados de honor

“Ha sido todo un reto seleccionar una canasta de nombres de autores de Italia para la feria”, expresó Gianni Vinciguerra, director del Instituto Italiano de Cultura en México, “lo hemos logrado, a pesar de las restricciones de la pandemia. El [eje temático] es uno cuyo enfoque nos interesa mucho y de hecho hemos trabajado para invitar aquí a algunas de las escritoras más importantes en la actualidad y en la literatura italiana”.

La oferta literaria de Italia, pues, estará encabezada por las escritoras Dacia Maraini quien, explicó el diplomático, “ha destacado como novelista, como activista, como periodista y también como escritora de piezas teatrales. A lo largo de su trayectoria creativa se ha enfocado mucho en el papel de la mujer a nivel histórico y a nivel social y casi todas las protagonistas de sus novelas son mujeres”, así como por Donatella di Pietrantonio, cuya obra “La Retornada”, es un best seller internacional, “donde la protagonista, una chica joven, descubre que los papás que la han educado no son sus verdaderos papás. Sus verdaderos papás la entregaron a una familia porque no podían hacerse cargo de ella”, agregó.

A ellas se sumarán otros autores como Laura Imai Messina, Alessandro Raveggi, Massimo Rizzante y Daria Bignardi, mientras que la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni bajo la dirección de Massimo Belli, se encargará de cerrar con broche de oro la FILC, con un concierto que, aseguró, se enmarca en la Conmemoración de los 500 años de la Caída de Tenochtitlán.

Además, en las artes visuales, el artista Mimmo Paladino creará una obra inspirada en Pinocho en el stand de Italia, donde también podrán encontrarse obras relacionadas con este cuento tradicional italiano, sin mencionar una exposición que se encontrará en la Galería Urbana del Ateneo Fuente con el trabajo de ilustradores de libros infantiles.