Cristiano Ronaldo rompe el silencio: acusa a Jorge Jesus de faltar a su palabra y aclara su futuro con Portugal

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    Cristiano Ronaldo rompe el silencio: acusa a Jorge Jesus de faltar a su palabra y aclara su futuro con Portugal
    Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su conflicto con Jorge Jesus y aseguró que pretende seguir defendiendo a Portugal tras cumplir una eventual sanción. FOTO: IMAGO/HMB MEDIA

‘CR7’ explicó por qué abandonó la concentración lusitana, pidió disculpas por su conducta y aseguró que pretende seguir compitiendo con Portugal

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre la crisis que provocó su salida de la concentración de Portugal y apuntó contra el seleccionador Jorge Jesus.

En un comunicado el capitán luso aseguró que el conflicto nació por dos acuerdos que, según su versión, el técnico no respetó, aunque dejó claro que no se retira de la Seleção.

“CR7” dijo que, después del Mundial 2026, contempló dejar al combinado nacional, pero el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, le pidió reconsiderarlo. Ronaldo reveló además que fue consultado sobre Jorge Jesus y respaldó su llegada.

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Según el delantero, ambos habían acordado un plan para administrar sus minutos durante la Nations League. El problema explotó ante Noruega: Ronaldo comenzó como suplente y, pese a que le dijeron que jugaría cerca de 30 minutos, calentó desde el descanso y nunca ingresó. “El seleccionador había faltado a su palabra”, escribió.

Portugal ganó 2-1 en Oslo, pero Cristiano se marchó al vestidor sin saludar a los aficionados. El futbolista reconoció que esa reacción fue equivocada y ofreció disculpas a quienes viajaron para verlo.

Ronaldo sostuvo que, en una reunión con Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, se acordó que el seleccionador explicaría lo sucedido y admitiría que fue un error mandarlo a calentar sin utilizarlo.

Sin embargo, “CR7” consideró que la conferencia no reflejó lo hablado en privado. “Era la segunda vez que faltaba a su palabra”, señaló.

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Cristiano decidió entonces abandonar la concentración antes del duelo con Dinamarca. La FPF confirmó su salida, mientras Jorge Jesus negó después haber pactado lo que relata el delantero y dejó abierta la puerta para su regreso.

Ronaldo también asumió su responsabilidad por irse y aceptó que su condición de capitán agrava el episodio. Señaló que las consecuencias deberán ser evaluadas por la Federación y que cumplirá la sanción impuesta.

El mensaje no es una despedida. Cristiano aseguró que, si está en buena forma física, juega con Al Nassr y cumple cualquier castigo, seguirá disponible para Portugal. Así, descarta un retiro internacional y deja su relación con Jorge Jesus como el gran foco de tensión.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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