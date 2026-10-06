La NFL castiga a dos oficiales por conducta inapropiada con jugadores

Los jugadores de la NFL saben que cualquier exceso de conducta puede terminar en un pañuelo, una multa o incluso una suspensión. Ahora, la liga dejó claro que los árbitros tampoco están por encima de las reglas de comportamiento. Después de una Semana 4 marcada por varios encontronazos, la NFL suspendió a dos de sus oficiales por protagonizar situaciones inapropiadas con jugadores. El juez de línea Jeff Seeman fue suspendido dos partidos, mientras que el árbitro principal Adrian Hill recibió una sanción de un encuentro, ambas sin goce de sueldo, de acuerdo con la decisión anunciada por Ramon George, vicepresidente de arbitraje de la NFL. Los dos casos ocurrieron durante partidos del domingo 4 de octubre. El episodio más polémico ocurrió durante el partido entre los Arizona Cardinals y los New York Giants. Con menos de cinco minutos por jugar, Arizona necesitaba convertir un tercer down y Trey McBride reclamó una posible interferencia de pase después de que el defensivo de Nueva York, Dru Phillips, hiciera contacto con él antes de que llegara el balón. La jugada no fue sancionada y McBride se acercó a Seeman para reclamarle la decisión. Las cámaras captaron entonces al oficial aparentemente dirigiendo insultos y palabras altisonantes contra el ala cerrada de Arizona, en una escena que rápidamente se volvió viral.

La reacción provocó incluso la intervención de J.C. Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA). El exliniero consideró inaceptable el comportamiento del árbitro y recordó que los jugadores son sometidos constantemente a sanciones cuando cruzan ese tipo de límites. La liga terminó dándole la razón a quienes reclamaban una consecuencia. Seeman recibió una suspensión de dos partidos, la más severa de las dos medidas adoptadas por la NFL esta semana. HILL TERMINÓ EN EL SUELO Y REACCIONÓ El segundo incidente se produjo durante el encuentro entre los Minnesota Vikings y los Miami Dolphins. En el primer cuarto, una jugada había sido detenida por una infracción de zona neutral. En medio de la acción, el corredor de Miami Ollie Gordon II empujó accidentalmente a Eric Wilson, linebacker de Minnesota, quien terminó chocando contra el árbitro Adrian Hill y provocando que éste cayera al césped. Wilson, lejos de intentar confrontarlo, trató de ayudar a Hill a levantarse. Sin embargo, el oficial reaccionó molesto, se puso de pie y comenzó a gritarle al linebacker mientras señalaba hacia la zona donde estaban los jugadores de Minnesota. La escena fue captada por las cámaras y provocó que la NFL iniciara una revisión del incidente. Finalmente, Hill fue sancionado con un partido de suspensión por conducta poco profesional hacia un jugador. WILSON LE RESTÓ IMPORTANCIA AL INCIDENTE Curiosamente, el propio Eric Wilson no pareció considerar el episodio como un enfrentamiento grave. Después del partido explicó que la situación había sido producto de la intensidad de la jugada y que posteriormente Hill aceptó sus disculpas. De hecho, ambos fueron vistos conversando tranquilamente antes del comienzo de la segunda mitad. El entrenador de Minnesota, Kevin O’Connell, también defendió al árbitro y consideró que la situación se produjo en medio de una jugada confusa y a gran velocidad. Eso no evitó el castigo. Para la NFL, el problema no fue tanto el contacto accidental como la reacción posterior del oficial hacia el jugador. LA NFL MARCA UN LÍMITE Las dos suspensiones tienen un significado especial porque la NFL llevaba ocho años sin suspender a un árbitro antes de las medidas adoptadas esta semana. Además, la sanción de dos partidos para Seeman representa la más larga para un oficial desde 1988, de acuerdo con CBS Sports.

La decisión de la liga llega en un momento en el que los enfrentamientos entre jugadores, entrenadores y árbitros han adquirido cada vez mayor exposición debido a las transmisiones televisivas y las redes sociales. Cada gesto, insulto o discusión puede quedar registrado por una cámara y convertirse en cuestión de minutos en un tema nacional. En esta ocasión, la NFL decidió demostrar que el uniforme de árbitro no es una licencia para perder el control. LOS ÁRBITROS NO ESTÁN CONFORMES Sin embargo, la historia no terminó con el anuncio de las suspensiones. La Asociación de Árbitros de la NFL (NFLRA) anunció este martes que impugnará la severidad de los castigos. El sindicato reconoció que ambos oficiales no estuvieron a la altura del comportamiento profesional esperado, pero considera que las sanciones son excesivas e inconsistentes con precedentes anteriores. Scott Green, director ejecutivo de la NFLRA, sostuvo que los oficiales deben rendir cuentas por sus acciones, pero también recordó que durante los partidos los árbitros reciben constantemente insultos y confrontaciones por parte de jugadores y entrenadores. La organización pretende reunirse con el Departamento de Arbitraje de la NFL para discutir los criterios disciplinarios y también planea dialogar con la NFLPA sobre el creciente nivel de confrontación entre jugadores y oficiales.

El mensaje de la NFL parece claro: las reglas de conducta deben aplicarse a todos los protagonistas del espectáculo, incluidos quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir. Seeman perdió dos partidos después de responder con insultos a un jugador que reclamaba una decisión. Hill se perderá uno por reaccionar de manera agresiva después de un contacto accidental. Ahora, ambos castigos serán cuestionados por su propio sindicato. Más allá de si las suspensiones terminan reduciéndose, la Semana 4 dejó una situación poco habitual en la NFL: por primera vez en ocho años, la liga castigó a sus propios árbitros por su comportamiento dentro del campo. Y con el aumento de las cámaras, las repeticiones y la presión sobre los oficiales, todo apunta a que su conducta será observada con el mismo rigor que la de jugadores y entrenadores.