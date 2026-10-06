¡Por el bienestar de sus hijos! Shakira pide a Piqué compartir los viajes entre Miami y Barcelona

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    ¡Por el bienestar de sus hijos! Shakira pide a Piqué compartir los viajes entre Miami y Barcelona
    Cambios. Milan y Sasha viven principalmente en Miami y mantienen una convivencia a distancia con su padre. FOTO: INTERNET

La cantante propone que el futbolista viaje a Estados Unidos durante los periodos vacacionales cortos para evitar que Milan y Sasha realicen traslados transatlánticos

La paz familiar y los tratos cordiales no se quieren perder, aunque Shakira y Gerard Piqué comenzaron negociaciones sobre las visitas y convivencias del futbolista con Milan y Sasha, luego de que la estrella latina asegurara que desea que los viajes de sus hijos a España sean menos pesados.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la cantante de ‘La Pared’ aprovechó su estancia en Madrid, donde realiza una residencia de conciertos como parte del tour mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Aunque el caso podría generar la impresión de que Shakira busca limitar el tiempo que Piqué pasa con Milan y Sasha, sus abogados salieron rápidamente a desmentir esa versión y dejaron clara la petición de la cantante: no quiere que sus hijos sean los únicos que tengan que soportar los largos viajes entre Miami y Barcelona.

¿QUÉ PASÓ CON SHAKIRA Y PIQUÉ?

De acuerdo con Agencia México, bajo el contundente título “Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, el equipo legal de la artista explicó que “la solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”, sino que busca que “el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”.

La propuesta de Shakira toca directamente uno de los puntos más delicados de la convivencia a distancia. Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, viven principalmente en Miami y, cuando deben encontrarse con su padre en Barcelona, tienen que realizar viajes transatlánticos que pueden resultar pesados cuando las vacaciones son de pocos días.

El equipo de la cantante plantea que, en los periodos vacacionales cortos, sea Gerard Piqué quien viaje a Miami para convivir con sus hijos, en lugar de que sean ellos quienes crucen constantemente el Atlántico.

“Se propone que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”, señala el comunicado de sus abogados.

Pero la petición de Shakira no se queda únicamente en el cansancio provocado por los vuelos. Su equipo también argumenta que estos desplazamientos pueden alterar la rutina que los niños mantienen en Estados Unidos, donde tienen su vida escolar, social y familiar.

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De acuerdo con la representación de la cantante, el cambio permitiría que “los niños puedan mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar”, ya que consideran que esta medida sería una forma de proteger “su bienestar emocional, físico y académico”, se lee en el comunicado.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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