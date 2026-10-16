$!Sofía Macías presentará ‘Finanzas para la vida adulta’ en la FIL Monterrey

La autora y emprendedora Sofía Macías llega a la FIL Monterrey este 17 de octubre a las 12:00 horas presentando su más reciente libro ‘Finanzas para la vida adulta’ (Aguilar, 2026). La autora es la creadora del “pequeño cerdo capitalista” con el cual ya cuenta con distintas publicaciones entre ellas las más conocidas son el “Pequeño Cerdo Capitalista” el libro original en donde habla sobre las finanzas personales, seguido por “Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones para hippies, yuppies y bohemios”, además El Método Pequeño Cerdo Capitalista que es un planificador y una guía práctica. También tiene diversas ediciones de la Agenda Pequeño Cerdo Capitalista y libros de retos financieros anuales.

@sofimaciasl "La pequeña cerda capitalista" escritora de “finanzas para la vida adulta, el pequeño cerdo capitalista” nos dice:"primero ganas, luego ahorras aunque sea un peso y luego gastas." Si no lo haces: Predicción: ¡Dolor!Co conductora: @karlaberman @Ana1uSalazar https://t.co/kOGDxpJwQG — Shanik Berman (@shanikberman) July 17, 2026

Finanzas para la vida adulta Sofía es la autora de los bestsellers más vendidos de finanzas personales en México, naciendo desde su curiosidad y preocupación sobre las próximas generaciones en el ámbito económico dedicados a la educación financiera a través de su plataforma llamada retos financieros. “Cuando no sabemos manejar bien el dinero, no solamente nos dificulta o nos impide llegar a nuestras metas, sino que también afecta a muchos aspectos de nuestro bienestar”, comentó Macías. En su más reciente publicación “Finanzas para la vida adulta” toca temas tabú para la sociedad mexicana dividido en 3 capítulos el primero es “Cómo cuidar tu salud y protegerla financieramente”, seguido por “Bienes Raíces” y para finalizar “Relaciones y dinero”.

La salud Uno de los temas que menciona la autora en su libro más reciente es la poca información que existe en México sobre este tema, comentando que algunas personas que están endeudadas son por cuestiones de salud, ya sea como individuo o familiar, y la importancia de contar con un fondo de ahorros para estar preparados para cualquier circunstancia que se pueda presentar. En este capítulo se plasman temas y testimonios sobre los accesos a la salud y cómo saber los procedimientos de las instituciones gratuitas en nuestro país, como el IMSS, y cómo aprovecharlas. Además explica que son los seguros de gastos médicos mayores y para qué sirven así como las coberturas depende de lo que necesitamos. Otro tema importante es la salud mental, en donde la situación financiera nos afecta a todos, no solo de manera física, plasmando datos como que desde la pandemia el 60 por ciento de las personas en México tienen estrés entre medio y alto nivel.

Bienes raíces La autora reconoce que existe una crisis financiera y que la gente está preocupada por si puede o no hacerse de una casa, pero comenta que sí es posible alentando al lector a comprar, invertir y ahorrar para poder llegar a la meta en sus planes de bienes raíces. Hablando sobre fijarnos una meta de compra de una vivienda y que ahorrando de poco a poco por metro cuadrado hasta cumplirla, además de brindar herramientas de cómo poder invertir. “La parte de la visión es acostumbrarte a ponerte metas”, expresó la escritora. Sofia comentó para Vanguardia sobre el estudio que realizó la doctora Gail Matthews, profesora de psicología de la Universidad Dominicana de California, en donde se estudió a cierto número de personas a pensar sus mentas por 4 semanas dando como resultado que las personas que solo pensaron en sus metas solo el 35 personas las cumplió. En cambio las personas que escribieron sus metas definieron acciones y además las compartieron con una persona el 70 por ciento las cumplió. “Creo que la gente no empieza por que lo ve enorme y por que cree en esa profecía autocumplida de nunca lo voy a lograr”, mencionó Sofía.

Relaciones y dinero Uno de los temas más tabúes en nuestra sociedad es el hablar de dinero, por eso este capítulo es uno de los más importantes y lo hace con ejercicios en pareja para saber las metas financieras de las dos partes, como las metas, anécdotas, ingresos y que cosas pueden ser un tiradero de dinero para cada uno de ellos. En el libro solo se presentan ciertas preguntas pero el lector puede descargar los ejercicios completos en la página oficial www.pequenocerdocapitalista.com/finanzasvidaadulta. Además habla sobre testimonios de matrimonios en donde el manejo de sus cuentas puede ser positivo pero también negativo si no se llega a un acuerdo y sugiere cómo podemos comenzar estas conversaciones que para muchos son incómodas. Y el prestar dinero para algunos familiares puede ser incómodo y tedioso, así que comenta la autora que podemos ayudar a nuestros seres queridos que están pasando por ciertas situaciones sin prestarles o pagarles las deudas separando que cariño no es igual a dinero. Las publicaciones de Sofía Macias cumplen con el objetivo de cuestionarnos sobre nuestra situación financiera, brindándonos herramientas para arreglarla si no son las adecuadas. La autora se estará presentando en la Feria Internacional del Libro Monterrey este 17 de octubre a las 12 horas en el Auditorio JAC. Para saber más sobre este tipo de eventos te recomendamos seguir las cuentas oficiales y el calendario de la FIL Monterrey.

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