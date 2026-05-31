Sofía Tellez: Talento coahuilense que conquista la danza contemporánea

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    Sofía Tellez: Talento coahuilense que conquista la danza contemporánea

Sofía Tellez, originaria de Torreón, Coahuila, se encuentra triunfando en el mundo de la danza contemporánea y se presentará este 3 de junio en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la obra Ofelia 2.0

Sofía Tellez es un talento coahuilense. Originaria de la ciudad de Torreón y nacida en el año 2002, al día de hoy cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la danza.

Sus inicios fueron desde pequeña, cuando su madre la llevó a clases de baile y por años siguió avanzando en esta disciplina.

“Entonces, cuando llegué a la prepa y tuve la oportunidad de escoger mi carrera, siempre supe que quería seguir bailando y profesionalizarlo”, contó a VANGUARDIA.

De esta manera decide entrar a la Escuela Superior de Danza y Música en Monterrey para completar su licenciatura de danza profesional.

Tellez nos cuenta que su mayor reto hasta el día de hoy como bailarina profesional es tener disciplina, constancia y lo físico que es tan artístico y atlético, que el cuerpo tiene que estar fuerte para aguantar.

También habló sobre cómo ha habido ocasiones en las cuales ha pensado desistir pero su amor a la danza es más fuerte.

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El cansancio físico siempre te pega, quieras o no, aunque estés muy preparado, entonces yo creo que en los momentos de super cansancio, sí he querido desistir, pero uno siempre sale adelante y lucha contra ese deseo”, comentó Sofía.

Durante su trayectoria se ha presentado en distintas obras, en distintas ciudades y su obra favorita es Ofelia 2.0, la cual se presentará este 3 de junio en la ciudad de Saltillo.

“Se siente muy padre regresar a tu estado y poder compartir tus experiencias y tu desarrollo en la danza y ojalá tengamos más oportunidades de visitar Coahuila y de bailar por allá”, comentó.

Sofía interpretará el personaje principal Ofelia 2.0 que a diferencia del personaje ficticio de la obra Hamlet del dramaturgo inglés William Shakespeare, aquí es un personaje fuerte, “que no se deja controlar, sino que controla todo a su alrededor y viaja por el tiempo de una manera más valiente y más poderosa”, expresó la bailarina.

Nos invita a darnos la oportunidad de apreciar y conocer el arte de la danza contemporánea, este próximo espectáculo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler esté miércoles 3 de junio, junto a 50 artistas y orquesta en vivo, en dos funciones a las 17:00 y 20:00 horas con un costo de 100 pesos y 150 pesos adquiriéndolos en newticket.com .

Sofía Tellez es un gran talento coahuilense que nos aconseja ser disciplinados y constantes, entregar el 150 por ciento, en todos los entrenamientos y aferrarnos a nuestros sueños y no soltarnos.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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