Sonará el fagot como solista en el concierto ‘Una sola voz: un solo aliento’ en Saltillo

Sonará el fagot como solista en el concierto ‘Una sola voz: un solo aliento’ en Saltillo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

A cargo de la fagotista Sofía Figueroa, este evento acercará al público al sonido de este instrumento que pocas veces podemos escuchar fuera de su lugar designado dentro de la orquesta sinfónica

Artes
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El fagot es un instrumento de aliento que desde su integración a las orquestas sinfónicas ha quedado envuelto por la masa, sin muchas oportunidades para hacer destacar su sonido propio. Este viernes en Saltillo tendremos la oportunidad de escuchar de lo que es capaz.

En el recital “Una sola voz: un solo aliento” la fagotista Sofía Figueroa presentará un repertorio que entregará al público una muestra sustancial del arte que es capaz de crearse con este instrumento.

“[El proyecto] nace de la necesidad de hacer arte y de la problemática que enfrentamos la gran mayoría de los artistas que, por estar trabajando en otras cosas, no tenemos tiempo de montar recitales o no coincidimos sobre todo en horarios para ensayar”, compartió Figueroa para VANGUARDIA.

Si organizar a un ensamble musical es complicado, la artista se planteó entonces, y desde un enfoque mucho más personal, la posibilidad de darle un lugar especial al fagot como solista y ejemplificar “qué es la voz del fagot, qué suena, cómo suena, si conozco el instrumento o lo he escuchado antes, y para eso decidimos aislar la voz del fagot, junto con la mía, en un concierto que nos lleve del barroco al contemporáneo, conociendo los pormenores, tanto del instrumento como del instrumentista”.

El repertorio está integrado por obras que “toma prestadas” de otros instrumentos, como las Suite para chelo no. 2 de Bach y la Fantasía no. 1 para flauta de Telemann, así como piezas compuestas para este instrumento: el Capricho no. 2 para fagot solo de Pablo Queipo de Llano y una suite en 4 movimientos de estudios de concierto de Ludwig Milde.

La logística de este recital le permitió nacer casi de manera espontánea en Cotija, Michoacán, y de ahí se dio la oportunidad de presentarlo como una temporada en la Casa de la Cultura de CONARTE, Nuevo León —estado donde actualmente radica—.

$!Sonará el fagot como solista en el concierto ‘Una sola voz: un solo aliento’ en Saltillo

“El fagot es poco conocido, no hay ningún espacio malo para él, al contrario, cualquier lugar donde pueda sonar es bueno”, explicó, “este concierto en Saltillo es un regalo de mi para mí, es regalar a la escuela donde empecé a tocar fagot y donde empecé mis estudios de música, a la cual le debo esta carrera; es regalarle a mi fagot esa paz y juego que teníamos en un momento antes de ser profesionistas y tener la presión de horarios, y finalmente espero que sea un regalo al público que lo quiera escuchar, conocerlo si no lo conocen y ampliar su referencia del mismo con un montón de posibilidad sonoras que vamos a estar escuchando en el evento”.

“Una sola voz: un solo aliento” de Sofía Figueroa se presentará este viernes 29 de mayo en el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, ubicado sobre la Alameda en el cruce de Purcell y Aldama, en punto de las 19:30 horas. La entrada es gratuita.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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