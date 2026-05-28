$!Sonará el fagot como solista en el concierto ‘Una sola voz: un solo aliento’ en Saltillo

El fagot es un instrumento de aliento que desde su integración a las orquestas sinfónicas ha quedado envuelto por la masa, sin muchas oportunidades para hacer destacar su sonido propio. Este viernes en Saltillo tendremos la oportunidad de escuchar de lo que es capaz. En el recital “Una sola voz: un solo aliento” la fagotista Sofía Figueroa presentará un repertorio que entregará al público una muestra sustancial del arte que es capaz de crearse con este instrumento. “[El proyecto] nace de la necesidad de hacer arte y de la problemática que enfrentamos la gran mayoría de los artistas que, por estar trabajando en otras cosas, no tenemos tiempo de montar recitales o no coincidimos sobre todo en horarios para ensayar”, compartió Figueroa para VANGUARDIA.

Si organizar a un ensamble musical es complicado, la artista se planteó entonces, y desde un enfoque mucho más personal, la posibilidad de darle un lugar especial al fagot como solista y ejemplificar “qué es la voz del fagot, qué suena, cómo suena, si conozco el instrumento o lo he escuchado antes, y para eso decidimos aislar la voz del fagot, junto con la mía, en un concierto que nos lleve del barroco al contemporáneo, conociendo los pormenores, tanto del instrumento como del instrumentista”.

El repertorio está integrado por obras que “toma prestadas” de otros instrumentos, como las Suite para chelo no. 2 de Bach y la Fantasía no. 1 para flauta de Telemann, así como piezas compuestas para este instrumento: el Capricho no. 2 para fagot solo de Pablo Queipo de Llano y una suite en 4 movimientos de estudios de concierto de Ludwig Milde. La logística de este recital le permitió nacer casi de manera espontánea en Cotija, Michoacán, y de ahí se dio la oportunidad de presentarlo como una temporada en la Casa de la Cultura de CONARTE, Nuevo León —estado donde actualmente radica—.