Sotheby’s subasta “El amor está en la papelera” de Banksy y el artista destruyó en 2018

“ No era una alarma habitual en Sotheby’s, no estábamos familiarizados con el sonido, y nos quedamos preguntándonos: ‘qué está pasando’ ”, rememora a Efe Emma Baker, jefa de ventas en la casa de subastas, que recuerda ese momento como algo “muy dramático”.

Los presentes acababan de asistir a la metamorfosis de “Girl with Balloon”, vendido por un millón de libras (unos 1.2 millones de euros / 1.4 millones de dólares) y revalorizado al instante al convertirse en una obra nueva, medio rasgada y más mediática si cabe, titulada “Love is in the Bin” (“El amor está en la papelera”).

La nueva propietaria del cuadro tardó unos días en “procesar lo vivido” porque estaba “como todo el mundo”, en shock, admite Baker, pero finalmente decidió quedarse la obra, que ya tenía “innumerables” postores dispuestos a comprarla en caso de que se subastara de nuevo.

“Ha sido un viaje increíble ser parte de la historia de la que se ha convertido en una de las obras de arte más conocidas del mundo, pero ahora es momento de dejarla ir”, expresa la propietaria del cuadro, sin revelar su identidad, en un comunicado de Sotheby’s.

Después de tres años de exhibiciones en varios museos internacionales, “Love is in the Bin” regresa a la casa de subastas donde nació para venderse esta vez con un precio de salida de entre 4 y 6 millones de libras (4.7 millones de euros / 5.5 millones de dólares), un récord para un Banksy.