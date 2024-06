Soto Flamenco celebrará 4 años de arte y movimiento con la gala TI CO CO TI

“Creo que es un gran logro que podamos seguir fomentando un arte que aunque sí tiene muchos años aquí en Coahuila es más de nicho. Que las alumnas, además de que digan soy mamá, soy hija, soy estudiante, voy a dedicar tal tiempo para crecer y para mi formación cultural esto ya me parece revolucionario en los tiempos que vivimos”, compartió Melissa Soto, directora de la academia, en entrevista con VANGUARDIA.

Soto Flamenco celebrará este sábado 22 de junio 4 años de ser parte de este movimiento, con su festival TI CO CO TI , que en dos funciones mostrará el avance de sus alumnas, el arte hecho por mujeres y las exploraciones que se pueden hacer desde esta danza.

El flamenco es una tradición sorprendentemente antigua en Saltillo y a la vez perteneciente a un nicho muy particular, pero que en los últimos años ha encontrado más y más espacios para expandir su público y las propuestas que surgen del tablao.

“A ellas les encanta, por eso siguen aquí y por eso también me dejan hacer y crear y volverme loca”, agregó sobre la experiencia de sus alumnas frente a este tipo de propuestas, “les gusta mucho y están conscientes, lo platicamos mucho en clase, de que vamos a bailar pero también de decir que como mujeres y como seres humanos tenemos muchas facetas. Entonces el arte que presentamos tiene que tener esas múltiples facetas que al fin y al cabo son humanas. Yo siempre lo he dicho, el flamenco te permite explorar todo, a diferencia de otras danzas que son más estrictas, más técnicas, el flamenco te permite explotar y les encanta esto y ellas enriquecen con sus experiencia de vida, aportan a las coreografías con sus pasos, su energía”.

Con cuatro años de difundir el arte del flamenco entre sus alumnas, así como un público cada vez más interesado en otras expresiones artísticas en la ciudad, Soto añadió el orgullo que implica ser parte de un movimiento en el que hay muchos agentes involucrados.

“Todo el arte, pero en particular el flamenco, necesita de muchos expositores. Me encanta lo que hacen otras academias, lo que hace la maestra Griselda Mendoza, que es una aliada de toda la vida, lo que hace el Festival Internacional de Guitarra, que desde hace tantos años trae galas flamencas. Somos muchos agentes que desde nuestras trincheras y lo que nos gusta podemos aportar al flamenco. Eso me parece maravilloso y quiero aprovechar para que el público saltillense se acerque a todos estos agentes que buscan hacer flamenco. Qué bueno que sigamos creciendo”, concluyó.

El festival TI CO CO TI se llevará a cabo este sábado 22 de junio en dos horarios, 17:00 y 19:00 horas en el Centro Cultural Casa La Besana, espacio donde inició su historia. La entrada general tiene un costo de 150 pesos por persona.