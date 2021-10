Subasta de objetos de Al Capone espera recaudar más de 3 millones de dólares

Al Capone murió hace casi 75 años, pero está claro que el interés por este famoso gánster de Chicago se mantiene vivo después de que algunas de sus posesiones se subastaran el fin de semana por cerca de 3 millones de dólares.

El diario The Chicago Tribune reportó que la familia de Capone vendió varias de sus pertenencias, incluyendo la que fue anunciada como su arma favorita, en una subasta en California, donde viven las tres nietas que le sobreviven.

La venta, titulada “A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone” (Un siglo de notoriedad: el patrimonio de Al Capone), se realizó en un club privado en Sacramento y atrajo a unos 1,000 postores, entre ellos 150 que asistieron en persona al evento de casi cuatro horas.