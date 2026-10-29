Súmate al Magno Altar: Lleva tus veladoras, fotografías y flores al Parque de las Maravillas

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    Súmate al Magno Altar: Lleva tus veladoras, fotografías y flores al Parque de las Maravillas

Todavía tienes oportunidad de aportar en la construcción del altar de muertos más grande de Saltillo

El Magno Altar del Parque Las Maravillas está listo para conmemorar una vez más a los fieles difuntos de las familias saltillenses, con una ofrenda monumental que es posible gracias al esfuerzo comunitario de incontables manos.

La instalación que iluminará la escalinata del Parque Las Maravillas a partir de este sábado 31 de octubre y hasta el día 2 de noviembre, Día de Muertos, todavía requiere el apoyo de la ciudadanía para recolectar algunos de los elementos que la integrarán.

Actualmente sigue abierta la colecta de veladoras en vaso limonero —medida necesaria para evitar incendios—, papel picado de plástico, que soporte las inclemencias del tiempo durante los días que estará abierto el altar al público, y macetas con flores de cempasúchil, el toque no debe faltar en esta tradición.

“El magno altar se conforma de una cantidad importante de colectivos, escuelas, fundaciones y apoyos de autoridades y particulares. Además del apoyo del Patronato del Parque Las Maravillas y el Museo del Desierto”, comentó Ivonne Orozco, gestora del altar, para VANGUARDIA, destacando que se necesitan más de 2 mil velas y mil macetas para esta instalación de 5 mil 200 metros cuadrados.

Además de estos elementos la gente puede llevar copias de las fotografías de sus fieles difuntos —para evitar que se pierdan los originales—, así como de sus mascotas, pues habrá secciones del altar dedicadas a estos compañeros de vida.

Asimismo, durante los tres días habrá actividades culturales en el altar, empezando con la Danza del Señor de la Misericordia y el concierto de Azalea Go el primer día, así como la participación del Coro Infantil del Colegio Humanista de México, rondallas, números musicales a cargo del Kinder Mariano Escobedo, la Tuna Universitaria Femenil, la Banda de Música del Estado y el espectáculo “Cantaba la muerte” con Claudia Gutiérrez.

Además del apoyo ciudadano, el Magno Altar también cuenta con la participación de la iniciativa privada e institucional, con la presencia de empresas como Funerales Martínez, Vanguardia, restaurantes locales, universidades, asociaciones civiles y más.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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