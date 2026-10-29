Súmate al Magno Altar: Lleva tus veladoras, fotografías y flores al Parque de las Maravillas

El Magno Altar del Parque Las Maravillas está listo para conmemorar una vez más a los fieles difuntos de las familias saltillenses, con una ofrenda monumental que es posible gracias al esfuerzo comunitario de incontables manos.

La instalación que iluminará la escalinata del Parque Las Maravillas a partir de este sábado 31 de octubre y hasta el día 2 de noviembre, Día de Muertos, todavía requiere el apoyo de la ciudadanía para recolectar algunos de los elementos que la integrarán.

Actualmente sigue abierta la colecta de veladoras en vaso limonero —medida necesaria para evitar incendios—, papel picado de plástico, que soporte las inclemencias del tiempo durante los días que estará abierto el altar al público, y macetas con flores de cempasúchil, el toque no debe faltar en esta tradición.