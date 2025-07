$!¿Te apellidas Fuentes? Investigadora de Saltillo identificó el árbol genealógico de esta familia

“Se trata del testamento de don Domingo de la Fuente, el tronco de la familia y me atrevo a decir que casi todos quienes llevan el apellido De la Fuente o Fuentes descienden de él. Es muy interesante esta historia, y aunque no se conocen quiénes eran sus papás, este documento menciona a sus dos esposas, sus hijos de ambos matrimonios y a partir de ahí se rastrea su descendencia”, explicó para VANGUARDIA sobre este documento que data de 1646.

Cerca de 15 generaciones fueron rastreadas gracias a este texto. La investigación empezó con su cuñada, hermana del reconocido escultor Alejandro Fuentes Gil, incentivada por su marido, un médico judío quien la instó a indagar en su historia familiar. Pero tras un tiempo legó los avances a Avelina, quien con entusiasmo ha continuado el trabajo.

“Lo he tomado como un hobby, es mi favorito”, compartió, “ha sido muy interesante, creo que tengo espíritu de investigadora que no conocía. La historia siempre me ha apasionado mucho, la universal y la de México”.

Tal ha sido el gusto por hacer este tipo de investigaciones que ya comenzó a indagar en el pasado de su propia familia, Quezada Martín, quienes provienen de Jalisco y, asegura, “están muy conectadas las historias de las diferentes regiones de México, porque se fueron creando a medida que crecieron las poblaciones, al avanzar hacia el norte. Muchas de las familias que llegaron acá provenían del sur”.