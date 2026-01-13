Todavía puedes visitar la exposición de M. C. Escher en Saltillo durante el mes de enero

Artes
/ 13 enero 2026
    Todavía puedes visitar la exposición de M. C. Escher en Saltillo durante el mes de enero

Esta y otras exhibiciones de arte siguen abiertas durante el inicio del año, con más propuestas en Parras y Torreón a cargo de la Secretaría de Cultura de Coahuila

Desde el mes de octubre del 2025 el Museo del Palacio de Gobierno alberga la obra del destacado “artista matemático” M. C. Escher, cuya precisión y juegos visuales lo han convertido sus piezas en iconos, y enero es la última oportunidad para visitar la muestra en Saltillo.

“Universo estructurado” reúne algunos de los grabados y litografías más conocidos del artista, desde sus complejas arquitecturas imposibles hasta sus elaboradas composiciones de mosaicos y patrones.

Aunado a esto la Secretaría de Cultura de Coahuila también hizo un llamado a visitar las otras exposiciones vigentes en Saltillo, como las muestras “Cartas a Werner Brünner” de Daniel Alcalá, “No se hurta, se hereda” de Estela Ramos, “Moneta” de Rafael Blando y “Texto, textil, territorio”, producto de un laboratorio de arte textil y literatura coordinado por Laila Castillo, todas presentes en el Museo de Artes Gráficas.

Asimismo se encuentra la colectiva “Travesía de color y forma” en el Museo de la Cultura Taurina y en Torreón se inaugurará la muestra “Tiempo de pensar en comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía de los Derechos Humanos” en el Museo Regional de La Laguna. De igual manera en Parras de la Fuente se puede visitar la exposición pictórica colectiva “Destino y ruta” en el Centro Cultural Nancy Cárdenas.

Por su parte, los recintos del Instituto Municipal de Cultura albergan todavía las muestras “Interludio Hibernal”, del Acervo del Patrimonio Artístico de Coahuila y “El bosque a través de mis ojos” de Mario Alberto Monjaráz Salas, así como “Una ventana al pasado” producto del Primer Concurso de Fotografía Antigua de Saltillo organizado por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario, disponible en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. Además, este miércoles se inaugura la exposición “Silencios” de Brenda Cristán en el Museo Rubén Herrera.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

