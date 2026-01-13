Todavía puedes visitar la exposición de M. C. Escher en Saltillo durante el mes de enero

Desde el mes de octubre del 2025 el Museo del Palacio de Gobierno alberga la obra del destacado “artista matemático” M. C. Escher, cuya precisión y juegos visuales lo han convertido sus piezas en iconos, y enero es la última oportunidad para visitar la muestra en Saltillo. “Universo estructurado” reúne algunos de los grabados y litografías más conocidos del artista, desde sus complejas arquitecturas imposibles hasta sus elaboradas composiciones de mosaicos y patrones.

Aunado a esto la Secretaría de Cultura de Coahuila también hizo un llamado a visitar las otras exposiciones vigentes en Saltillo, como las muestras “Cartas a Werner Brünner” de Daniel Alcalá, “No se hurta, se hereda” de Estela Ramos, “Moneta” de Rafael Blando y “Texto, textil, territorio”, producto de un laboratorio de arte textil y literatura coordinado por Laila Castillo, todas presentes en el Museo de Artes Gráficas. Asimismo se encuentra la colectiva “Travesía de color y forma” en el Museo de la Cultura Taurina y en Torreón se inaugurará la muestra “Tiempo de pensar en comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía de los Derechos Humanos” en el Museo Regional de La Laguna. De igual manera en Parras de la Fuente se puede visitar la exposición pictórica colectiva “Destino y ruta” en el Centro Cultural Nancy Cárdenas.