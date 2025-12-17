Mario Alberto Monjaraz Salas comparte sus recorridos por la Sierra Madre en exposición

Artes
/ 17 diciembre 2025
    Mario Alberto Monjaraz Salas comparte sus recorridos por la Sierra Madre en exposición

La serie fotográfica ‘El bosque a través de mis ojos’ se inauguró este martes en el Centro Cultural Casa Purcell

La fotografía acompañó al artista Mario Alberto Monjaraz Salas en los recorridos que por años realizó a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Las imágenes que de estos viajes resultaron ahora se pueden apreciar en la muestra “El bosque a través de mis ojos”.

Inaugurada de manera simultánea con la exposición “Interludio hibernal” —una selección del Acervo del Patrimonio Artístico de Coahuila— en el Centro Cultural Casa Purcell, presenta en la sala 5, en la segunda planta del recinto, el trabajo artístico de este joven creador.

“La fotografía es una parte muy importante de mi vida. Empecé a explorarla hace casi ya diez años [...] La naturaleza también ha formado parte de mi vida, crecí rodeado de plantas, visité viveros, cerros, montañas y aprendí poco a poco a apreciarla más”, comentó el artista durante la ceremonia inaugural.

Las imágenes que Monjaraz Salas presenta en este espacio incluyen no solo capturas convencionales de los impresionantes paisajes que ofrece este territorio, sino también composiciones de macrofotografía mucho más íntimas y propuestas que entregan otra perspectiva del entorno natural de la región.

“Desde hace un par de años, cada que viajo o salgo a la montaña mi cámara siempre va conmigo. Yo tenía la creencia de que mi arte es para mí, pero fue en una de estas jornadas de fotografía, el pasado mes de octubre, en el que reconocí que era tiempo de mostrarlo a alguien más”, contó, agradeciendo al Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y a su coordinadora de Artes Visuales, Talía Barredo, por la gestión.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

