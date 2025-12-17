$!Mario Alberto Monjaraz Salas comparte sus recorridos por la Sierra Madre en exposición

La fotografía acompañó al artista Mario Alberto Monjaraz Salas en los recorridos que por años realizó a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Las imágenes que de estos viajes resultaron ahora se pueden apreciar en la muestra “El bosque a través de mis ojos”. Inaugurada de manera simultánea con la exposición “Interludio hibernal” —una selección del Acervo del Patrimonio Artístico de Coahuila— en el Centro Cultural Casa Purcell, presenta en la sala 5, en la segunda planta del recinto, el trabajo artístico de este joven creador.

“La fotografía es una parte muy importante de mi vida. Empecé a explorarla hace casi ya diez años [...] La naturaleza también ha formado parte de mi vida, crecí rodeado de plantas, visité viveros, cerros, montañas y aprendí poco a poco a apreciarla más”, comentó el artista durante la ceremonia inaugural. Las imágenes que Monjaraz Salas presenta en este espacio incluyen no solo capturas convencionales de los impresionantes paisajes que ofrece este territorio, sino también composiciones de macrofotografía mucho más íntimas y propuestas que entregan otra perspectiva del entorno natural de la región.