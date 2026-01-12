‘Todos tenemos algo para decir’: Invitan a laboratorio de ensayo literario en Saltillo

“Creo que todas, todos y todes tenemos algo para decir y a veces no sabemos cómo decirlos”, dice le editore Else Tamez, quien impartirá el Laboratorio de Ensayo Literario, un espacio dedicado a este género en específico para que el público general se adentre en sus posibilidades expresivas. “Creo que el lenguaje y las posibilidades que te da el ensayo literario te permite hablar de situaciones y darles esta mirada profunda, crítica, pensarlas de otra y compartirlas de otra manera”, agrega en entrevista para VANGUARDIA. Convocado por la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, se trata de un espacio de aprendizaje y reflexión de cuatro sesiones de dos horas cada una, que se llevarán a cabo semanalmente partir del 20 de enero de 17:00 a 19:00 horas en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”.

Tamez argumenta que aunque se le han dado espacios al ensayo literario en Coahuila, pocas veces las plataformas han sido exclusivas para este y se comparten con otros géneros que, históricamente, han tenido mayor auge, como la novela y el cuento, con sus respectivos representantes y publicaciones de gran calado. En ambos casos el ensayo literario, a pesar de su potencial, se ha visto opacado y, según comenta, cuando se ejerce es de manera complementaria a la labor narrativa, poética o pedagógica “como las maestras de los 40 que escribieron mucho ensayo con relación a las prácticas pedagógicas”. “Lo relacionamos con lo académico, donde tenemos las referencias, los datos duros, una cosa muy rígida en el momento de la citación”, comparte al respecto, “y la diferencia con este tipo de ensayo es que acá en lo literario hay mayor flexibilidad. Puedes jugar con el lenguaje y se valen otros saberes que en lo académico no, por ejemplo la experiencia personal; también tenemos datos duros, también tenemos archivo, pero se empieza a usar de otra manera”. “Lo que pretende este taller es visitar el ensayo desde lo íntimo, desde lo cotidiano, porque de esta manera se habla desde la propia experiencia, y lo cotidiano se queda invisible, pero cuando tú lo rescatas para llevarlo a la reflexión puedes leerlo de forma más crítica”, agrega.