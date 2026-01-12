‘Todos tenemos algo para decir’: Invitan a laboratorio de ensayo literario en Saltillo

Mauro Marines
por Mauro Marines

El espacio sera coordinado por Else Tamez, escritore y editore, e iniciarán las sesiones en el Recinto Cultural Aurora Morales el 20 de enero

Artes
/ 12 enero 2026
“Creo que todas, todos y todes tenemos algo para decir y a veces no sabemos cómo decirlos”, dice le editore Else Tamez, quien impartirá el Laboratorio de Ensayo Literario, un espacio dedicado a este género en específico para que el público general se adentre en sus posibilidades expresivas.

Creo que el lenguaje y las posibilidades que te da el ensayo literario te permite hablar de situaciones y darles esta mirada profunda, crítica, pensarlas de otra y compartirlas de otra manera”, agrega en entrevista para VANGUARDIA.

Convocado por la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, se trata de un espacio de aprendizaje y reflexión de cuatro sesiones de dos horas cada una, que se llevarán a cabo semanalmente partir del 20 de enero de 17:00 a 19:00 horas en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”.

Tamez argumenta que aunque se le han dado espacios al ensayo literario en Coahuila, pocas veces las plataformas han sido exclusivas para este y se comparten con otros géneros que, históricamente, han tenido mayor auge, como la novela y el cuento, con sus respectivos representantes y publicaciones de gran calado. En ambos casos el ensayo literario, a pesar de su potencial, se ha visto opacado y, según comenta, cuando se ejerce es de manera complementaria a la labor narrativa, poética o pedagógica “como las maestras de los 40 que escribieron mucho ensayo con relación a las prácticas pedagógicas”.

Lo relacionamos con lo académico, donde tenemos las referencias, los datos duros, una cosa muy rígida en el momento de la citación”, comparte al respecto, “y la diferencia con este tipo de ensayo es que acá en lo literario hay mayor flexibilidad. Puedes jugar con el lenguaje y se valen otros saberes que en lo académico no, por ejemplo la experiencia personal; también tenemos datos duros, también tenemos archivo, pero se empieza a usar de otra manera”.

“Lo que pretende este taller es visitar el ensayo desde lo íntimo, desde lo cotidiano, porque de esta manera se habla desde la propia experiencia, y lo cotidiano se queda invisible, pero cuando tú lo rescatas para llevarlo a la reflexión puedes leerlo de forma más crítica”, agrega.

Su interés por abrir esta posibilidad tanto para escritores como para el público general también viene de lo que ha observado como docente en Letras y del descubrimiento que hizo al leer a autoras que están trabajando con el ensayo literario de manera particular, como Valeria Luiselli, Olivia Perova, Vivian Abenshushan, Dahlia de la Cerda, Verónica Herbert y Sara Uribe, a quienes recomienda leer para adentrarse en lo que se está haciendo en la materia.

“Es abierto al público en general y que tengas inquietudes, que sienta que algo le llama, puede acudir. No es necesario tener ni siquiera experiencia en escritura, me parece que lo más importante es tener muchas ganas de hacerlo, leer y ponerse a escribir”, concluye.

El laboratorio tiene un costo de inscripción de 300 pesos y una cuota única de mil pesos. Para inscripciones e informes se pueden dirigir directamente al Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López” (Ramos Arizpe 229, Zona Centro), en sus redes sociales en Facebook e Instagram o al 844 410 32 05.

TEMAS
Literatura
Talleres
Localizaciones
Saltillo
Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

