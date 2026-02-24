Tras el ‘robo del siglo’ renuncia la presidenta del Museo del Louvre

Artes
/ 24 febrero 2026
    Tras el ‘robo del siglo’ renuncia la presidenta del Museo del Louvre

Laurence des Cars dejó el cargo asegurando que “he cometido errores pero he puesto en movimiento el Louvre”. Macron aceptó su renuncia

Un botín de 80 millones de euros, que aún no ha sido recuperado, se convirtió en el llamado “robo del siglo” que sufrió el Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025 y por el cual su presidenta, Laurence des Cars, acaba de presentar su renuncia.

La ahora ex-funcionaria había presentado su dimisión al día siguiente del robo, pero el Presidente Emmanuel Macron le solicitó, junto con la ministra de cultura, Rachida Dato, que permaneciera en el cargo un tiempo más para impulsar el proyecto del Nuevo Renacimiento del Louvre, con una inversión de 800 millones de euros.

Ahora Macron aceptó la renuncia calificándola como “un acto de responsabilidad” en medio de diversas investigaciones sobre la seguridad general del museo, así como una gestión muy cuestionada que derivó en distintas huelgas de trabajadores en el verano y en Navidad, ante la falta de personal y el deficiente estado de conservación del inmueble.

En contraste, la llegada de Des Cars al Louvre en 2021 fue ampliamente celebrada al tratarse de la primera mujer en estar al frente de tan antigua y destacada institución cultural.

El plan “Louvre-Nuevo Renacimiento”, presentado por Macron en enero de 2025, busca responder a los problemas y prevé además la creación de una nueva entrada para 2031, máxime cuando la pirámide inaugurada en 1988, actual acceso, se considera “estructuralmente obsoleta”.

Con información de AFP y El Mundo.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

