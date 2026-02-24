Tras el ‘robo del siglo’ renuncia la presidenta del Museo del Louvre

La ahora ex-funcionaria había presentado su dimisión al día siguiente del robo, pero el Presidente Emmanuel Macron le solicitó, junto con la ministra de cultura, Rachida Dato, que permaneciera en el cargo un tiempo más para impulsar el proyecto del Nuevo Renacimiento del Louvre , con una inversión de 800 millones de euros.

Un botín de 80 millones de euros, que aún no ha sido recuperado, se convirtió en el llamado “robo del siglo” que sufrió el Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025 y por el cual su presidenta, Laurence des Cars , acaba de presentar su renuncia.

Esta es una de las mejores noticias culturales en mucho tiempo. Laurence des Cars será la primera mujer en dirigir el @MuseeLouvre https://t.co/4fIPSqp9ea

Ahora Macron aceptó la renuncia calificándola como “un acto de responsabilidad” en medio de diversas investigaciones sobre la seguridad general del museo, así como una gestión muy cuestionada que derivó en distintas huelgas de trabajadores en el verano y en Navidad, ante la falta de personal y el deficiente estado de conservación del inmueble.

En contraste, la llegada de Des Cars al Louvre en 2021 fue ampliamente celebrada al tratarse de la primera mujer en estar al frente de tan antigua y destacada institución cultural.

El plan “Louvre-Nuevo Renacimiento”, presentado por Macron en enero de 2025, busca responder a los problemas y prevé además la creación de una nueva entrada para 2031, máxime cuando la pirámide inaugurada en 1988, actual acceso, se considera “estructuralmente obsoleta”.

Con información de AFP y El Mundo.