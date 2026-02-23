$!La Compañía Nacional de Teatro celebrará el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad en Saltillo

El próximo 26 de marzo el Teatro de la Ciudad Fernando Soler cumplirá 47 años y para celebrarlo la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) y el Patronato de Arte y Cultura A.C. (PARTECO) han preparado una cartelera de actividades con grandes invitados locales y nacionales. Del 10 al 29 de marzo se presentarán obras de teatro, talleres, galas de ópera y danza para conmemorar esta fecha con la participación especial de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas y Literatura (INBAL), que traerá algunas de sus más recientes y destacadas producciones, así como propuestas de profesionalización para los artistas coahuilenses. Así lo dieron a conocer autoridades de estas instituciones en una rueda de prensa la mañana de este lunes, donde también se difundieron algunos detalles sobre el programa preparado para esta celebración.

“Fuimos invitados con nuestro proyecto de sedes regionales de la CNT, que está totalmente relacionado con la presencia de la compañía en todo el país, estableciendo, como bien dice el nombre, sedes que de manera recurrente puedan llevar un paquete de varias obras que pertenecen a nuestro repertorio”, compartió Luis Rivera, coordinador de giras de la CNT. More Barrett Zertuche, coordinadora de vinculación de la SC, explicó que esta colaboración fue posible gracias a un convenio entre ambas instancias que no se quedará aquí y traerá más actividad de la CNT a Coahuila. “Es un honor volver a Coahuila, en lo personal hace mucho que no voy a ese estado a dar funciones. Para mí es un honor hacerlo en el marco de esta celebración, aportando talleres que nos van a permitir vincularnos con la comunidad de Coahuila, y que también estarán abiertos al público general, lo cual nos permite tener contacto con la sociedad”, expresó la actriz Luisa Huertas, quien impartirá un taller de introducción a la técnica vocal.

¿Qué actividades habrá por el aniversario del Teatro de la Ciudad? La celebración iniciará el martes 10 a las 10:00 horas con la inauguración de la exposición “Origen” del artista Isidoro Max en el lobby del recinto, y los días 14 y 15 a las 16:00 y 19:00 horas se presentará la Academia de Teatro Musical Broadway con el espectáculo “Mamma mia”, con la dirección de Humberto Casas y el talento infantil y juvenil de Saltillo. Los pases de cortesía se entregarán del 2 al 6 de marzo en la taquilla del teatro y las oficinas de la SC. El día 19 de marzo continuará la temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) con el Concierto para timbal y orquesta de cuerdas de Ney Rosauro y la participación invitada de Gabriela Jiménez. El día 20 de 16:00 a 20:00 horas y el 21 de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas la maestra Huertas impartirá el taller de introducción a la técnica vocal, dirigido a estudiantes y profesionales de alguna actividad artística. Este, al igual que los demás talleres, es gratuito y de cupo limitado. Las inscripciones son a través del correo programacion.tfs@gmail.com.

El domingo 22 se presentará la obra “Prendidas de las lámparas” de Elena Guiochins sobre la vida y obra de Rosario Castellanos, con la dirección de Mariana García Franco y la participación de la CNT, en punto de las 18:00 horas con una cuota de recuperación de 500 pesos. Al día siguiente, lunes 23, se presentará la obra “Y fuimos héroes” de Maribel Carrasco, con la dirección de Luis Rivera, sobre la amistad de dos chicos y la lucha de crecer y encontrar su lugar en el mundo. Será a las 19:00 horas con el mismo costo de recuperación. Del 23 al 25 de marzo,de 18:00 a 22:00 horas Yurieg Nieves impartirá el taller “Música original y diseño sonoro para las artes escénicas”, mientras que a las 19:00 horas Fernando Sakanassi impartirá “Cuerpo y situación a través de Laban”.