¿Tu nombre en una butaca del Teatro de la Ciudad? Patronato lanzará campaña de recaudación de fondos

Omar Hernández, vice-presidente del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A. C. (PARTECO) dio a conocer a medios que están por lanzar una campaña de recaudación de fondos donde el público podrá ver su nombre grabado en las butacas del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La asociación, que en mayo próximo cumplirá un año a cargo de la administración del recinto cultural, está proyectando el lanzamiento de esta iniciativa para el mes de marzo y hasta que se agoten los más de mil 100 asientos disponibles en la sala mayor. “Queremos incentivar al público, a los ciudadanos o empresas, a que patrocinen una butaca, que llevarán sus nombres, y con eso poder recabar más fondos para mejorar el teatro”, comentó Hernández a la prensa.

Adelantó que están considerando un costo de mil 500 pesos por donativo, pero que tanto la fecha de lanzamiento como esta cifra todavía no se definen. Hernández compartió que a la fecha se ha invertido más de un millón de pesos en varias áreas que requería atención, incluidos baños, iluminación, instalación eléctrica, cantera y aislamiento y recalcó que “aún hay mucho trabajo por hacer”. Algunos de los cambios más notorios para el público han sido el reemplazo de la vieja escultura del ángel —que ahora se encuentra en la Secretaría de Cultura, de acuerdo con Hernández— por una reproducción de un amonite colosal, así como la reparación de algunos escalones en el atrio.