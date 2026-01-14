¿Tu nombre en una butaca del Teatro de la Ciudad? Patronato lanzará campaña de recaudación de fondos

Artes
/ 14 enero 2026
    ¿Tu nombre en una butaca del Teatro de la Ciudad? Patronato lanzará campaña de recaudación de fondos

Con esta iniciativa se espera que el público otorgue un donativo y en agradecimiento su nombre quedará grabado en uno de los asientos del recinto

Omar Hernández, vice-presidente del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A. C. (PARTECO) dio a conocer a medios que están por lanzar una campaña de recaudación de fondos donde el público podrá ver su nombre grabado en las butacas del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

La asociación, que en mayo próximo cumplirá un año a cargo de la administración del recinto cultural, está proyectando el lanzamiento de esta iniciativa para el mes de marzo y hasta que se agoten los más de mil 100 asientos disponibles en la sala mayor.

“Queremos incentivar al público, a los ciudadanos o empresas, a que patrocinen una butaca, que llevarán sus nombres, y con eso poder recabar más fondos para mejorar el teatro”, comentó Hernández a la prensa.

Adelantó que están considerando un costo de mil 500 pesos por donativo, pero que tanto la fecha de lanzamiento como esta cifra todavía no se definen.

Hernández compartió que a la fecha se ha invertido más de un millón de pesos en varias áreas que requería atención, incluidos baños, iluminación, instalación eléctrica, cantera y aislamiento y recalcó que “aún hay mucho trabajo por hacer”.

Algunos de los cambios más notorios para el público han sido el reemplazo de la vieja escultura del ángel —que ahora se encuentra en la Secretaría de Cultura, de acuerdo con Hernández— por una reproducción de un amonite colosal, así como la reparación de algunos escalones en el atrio.

$!Omar Hernández, vice-presidente del PARTECO.
Omar Hernández, vice-presidente del PARTECO. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ.

Asimismo, confirmó que los ingresos del teatro que antes pasaban directo a la Secretaría de Finanzas y regresaban por medio del presupuesto de la Secretaría de Cultura —algo que muchas veces dejaba con pérdidas al recinto— ahora se reintegran a la operación del teatro por medio de la administración del Patronato.

Mientras tanto ya se lanzó la convocatoria para agendar el teatro y aseguró que ya se puede solicitar el uso del Teatro de Cámara “Jesús Valdés”, para el que también están proyectando cambios y mejoras. Para conocer los costos y demás detalles de la renta invitó a comunicarse a los teléfonos 844 412 8267 y 844 671 23 14.

Temas


Teatro

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

