Últimos boletos: Descubre a tu nuevo artista favorito en el Festival Comunión

Últimos boletos: Descubre a tu nuevo artista favorito en el Festival Comunión

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Mauro Marines
por Mauro Marines

El evento reúne a artistas y bandas independientes en una jornada de música experimental, nueva, fresca, ecléctica, que ya se está ganando su lugar en la escena local y nacional

Artes
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¿Se te antoja algo de corridos tumbados mezclado con metal? ¿Tal vez algo de shoegaze, o indie-pop? Las opciones sobran en el Festival Comunión, un encuentro con bandas y artistas locales y nacionales de la escena independiente que están jugando con los límites de los géneros.

Este viernes 31 de julio, en el Loop Concert Bar, Silverio, Valgur, El Pájaro del Mar, Gloory Hole, JANN. y Altar se presentarán para el público saltillense, dando a conocer sus propuestas eclécticas, experimentales y frescas en una velada llena de la mejor música que el talento joven tiene para ofrecer.

Este proyecto surge como una iniciativa de un grupo de sellos discográficos mexicanos para acercar estos nuevos proyectos independientes a la gente, crear colaboraciones, plataformas y revitalizar espacios culturales, marcas, estudios, bares y más.

Había una necesidad de foros de expresión y visibilidad ante el público saltillense, que si bien hay mucha oferta, muchos empresarios que están apostando a hacer eventos en Saltillo, responden a un contexto específico, a una sola demografía de propuesta musical, entonces nos dimos cuenta que hay otro público que está tratando de tener espacios tanto de escucha como de disfrute, música que está más del lado de lo independiente, performativo”, compartió para VANGUARDIA Alejandro Espinosa, promotor y miembro del comité organizador del festival.

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“Basado en eso nació otro proyecto, hermano menor de Comunión, que se llama Síntoma, y la palabra lo define bien: hay un síntoma en la ciudad, una necesidad de artistas locales, también del público por encontrar otros foros, que tal vez no son tan masivos pero pueden encontrar otro tipo de propuesta musical y artística”, agregó en referencia a las fiestas previas y otros eventos que realizaron en preparación para Comunión.

La sede, el Loop Concert Bar, ubicado en el 520 de bulevar Valdés Sánchez, en la colonia Topochico, ya recibió recientemente a varios artistas locales con gran éxito en el marco del Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo 449, efervescencia a la que se suma este festival.

La variedad será la protagonista de este viernes. JANN. trae una propuesta de indie-pop, mientras que Altar combina los corridos tumbados y el heavy metal; El pájaro del mar, llega desde Monterrey con su proyecto shoegaze y rock alternativo; Gloory Hole vuelve a la ciudad con su mezcla de post-punk, cumbias, regional y otros más, bien atravesados por la poesía; Valgur, que es originaria de Oaxaca fusiona el synth-pop, abrazando su tradición con canciones en zapoteco —que destacaron por su presentación en la estación en Seattle KEXP hace unos meses y aparecieron en la revista Rolling Stone— y Silverio con su apuesta “ecléctica que rompe con los límites” y una carrera de más de 20 años.

Las puertas para entrar a esta “Comunión” se abrirán a partir de las 18:00 horas y la música sonará hasta las dos de la mañana. Los últimos boletos se pueden adquirir por medio de la plataforma Passline en 450 pesos, acceso para todas las presentaciones.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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