¡Últimos boletos! La Orquesta Metropolitana de Saltillo prepara un cierre navideño de su temporada

La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) ha sabido llegar a su público desde que se fundó y para cerrar este 2025 ya tienen listo un concierto navideño donde, nuevamente, esperan encantar a una audiencia fiel y a los seguidores que se les suman mes con mes. Este miércoles 17 de diciembre en el Paraninfo del Ateneo Fuente, la orquesta de cuerdas dirigida por la maestra Natalia Riazanova presentará el programa “Concierto navideño”, para celebrar estas fiestas decembrinas con un repertorio que incluye desde villancicos clásicos hasta temas actuales relacionados con la temporada, como la música de la película “Frozen”. El evento, a su vez, contará con la participación especial de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA), el otro gran proyecto musical del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, con quien ya han colaborado en el pasado pero al que por primera vez se incorpora en su totalidad bajo la batuta de Alejandro Reyes-Valdés, para un ensamble total de más de 75 músicos en escena.

“Es totalmente familiar y diferente de todos los anteriores que hemos realizado por lo vamos a hacer junto con la COSA, con la novedad es que seremos dos directores en escena y va a estar muy interesante, va a tener muchas sorpresas nuestro programa”, compartió la directora de la OMSA para VANGUARDIA. Villancicos como “Noche de Paz”, “Blanca Navidad”, “We Wish You a Merry Christmas” y “Let It Snow” se incorporarán a obras como el “Gloria” de Vivaldi, el “Hallelujah” de Leonard Cohen y hasta el ya clásico “All I want for christmas is you” de Mariah Carey en una noche que mostrará todo el talento que ambas compañías tienen.

“Es muy grato, porque aportamos de los dos lados y el sonido podríamos llegar a decir que, cuando lo oigas, vas a pensar que estos dos han tocado juntos desde siempre y eso es lo que estábamos tratando de buscar. Ya lo encontramos en los ensayos y el sonido que va a escuchar nuestro público les va a encantar y se van a sorprender, porque el repertorio es variado, hay desde música barroca hasta popular y hacemos muchos juegos de timbre y la COSA canta con diferentes impostaciones, que eso también demuestra su maestría. Cada quien con sus herramientas de trabajo estamos encontrando las maneras de interpretar para que estas exigencias estilísticas se logren, y aparte nos divertimos muchísimo”, señaló. Riazanova también recordó cómo en la OMSA se preocupan por mantener en su programas más populares algo de música clásica —como ocurrió en el concierto de Halloween, con piezas de Mussorgsky o Saint-Saëns, por ejemplo—, lo que también se replicará este miércoles con el ya mencionado “Gloria” y el “Concerto Grosso no. 8” de Arcangelo Corelli.