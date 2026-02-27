Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo

Artes
/ 27 febrero 2026
    Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo

La muestra de cerámica ‘TQM’ de Any Martínez estará solo por tres días en la Panorámica Editorial y culminará este sábado con un micro taller para hacer tu propia paleta de corazón

El mes del Amor y la Amistad se despide con una exposición de arte llena de dulzura, juego y amor en “TQM”, una propuesta pop-up de la artista Any Martínez que estará solo por un plazo de tres días en La Panorámica Editorial.

La muestra continúa el formato impulsado por este taller de gráfica ubicado en Alessio Robles 211, en la Zona Centro de Saltillo, que de manera fugaz presenta el trabajo de creadores locales y que concluirá este sábado 28 de febrero con un micro taller para hacer tu propia paleta de corazón.

Se trata de la primera muestra individual de Martínez, quien empezó a explorar a profundidad la técnica de modelado en cerámica en el taller Cuenco Cerámica hace unos años, antes de comenzar a trabajar con el artista Sinhué Delgado explorando otras técnicas y procesos experimentales que se reflejan en la serie.

“Al dar clases de arte siempre se me antoja hacer lo que están haciendo los alumnos, pero de repente yo daba las indicaciones y ya no me necesitaban hasta que tuvieran alguna duda o me diera la vuelta a ver cómo iban, y a veces había tiempo muerto, así empecé a hacer cosas mías, experimentar por mi cuenta, con los esmaltes, las formas, las texturas, y así caí en el taller del maestro Sinhué, para aprender rakú”, compartió a VANGUARDIA.

$!Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo

Esta técnica en particular, que consiste en extraer las piezas del horno mientras están al rojo vivo para colocarlas sobre materiales combustibles, arroja texturas craqueladas o patrones interesantes sobre las piezas. Any aplicó este procedimiento sobre su trabajo, que a su vez destaca por recrear objetos cotidianos en elementos utilitarios —lámparas, macetas, campanas, incensarios, joyeros—.

$!Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo

Así es como la galería de La Panorámica se vistió de fiesta, con réplicas de jugos Boing de varios sabores, conchas de azúcar, superhéroes, murciélagos, calabazas y pimientos, y, por supuesto, una paleta gigante con las siglas TQM. Una verdadera muestra de la exploración sobre la cerámica que ha realizado la artista.

$!Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo

“La mayoría de las piezas las hago para mí, por ejemplo ¿cómo sería hacer una concha y ponerle azúcar? Me da mucha risa, se ve chistoso y creo que divertirme es lo más importante”, aseguró.

$!Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo

Este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas Any guiará un microtaller gratuito —como una forma de retribución al espacio de La Panorámica y a la comunidad—, donde el público podrá pintar una paleta de corazón en cerámica, que podrá llevarse a su casa como un imán para decorar lo que deseen. El cupo es limitado a 15 personas y quedan pocos lugares. El registro se puede hacer vía Inbox al Instagram de La Panorámica.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

