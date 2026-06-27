Un paso histórico: El Orgullo LGBT+ abarrota Saltillo de la mano de Paper Cut

Un paso histórico: El Orgullo LGBT+ abarrota Saltillo de la mano de Paper Cut

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

La marcha del ‘Pride’ superó las expectativas y cerró con un despliegue artístico en la Plaza de Armas, donde el Drag King instó a las disidencias a seguir conquistando espacios dignos en exclusiva para VANGUARDIA

Artes
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Saltillo vive una transformación de conciencia social e histórica. Gracias a ello, la ciudadanía desarrolló la capacidad de observar que aún hay invisibilidad e injusticias, de escuchar las exigencias y de entender que hay una urgencia por construir un futuro que pertenezca a todos, todas y todes.

A las 18:00 horas del pasado 13 de junio, un desfile de colores acaparó la atención de las personas mientras transitaba por dos de las principales vialidades de Saltillo. Durante esos instantes, cada participante proyectó su confianza, seguridad e identidad como una forma de conmemoración del mes del Orgullo LGBTIQ+.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/respaldo-familiar-puede-marcar-la-diferencia-para-las-infancias-lgbt-testimonios-durante-la-marcha-del-orgullo-en-saltillo-PG21369107
$!Cientos de personas participaron en la Marcha del Orgullo en Saltillo, recorriendo el bulevar Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende para visibilizar la diversidad y exigir igualdad de derechos.
Cientos de personas participaron en la Marcha del Orgullo en Saltillo, recorriendo el bulevar Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende para visibilizar la diversidad y exigir igualdad de derechos. DANIELA MIRANDA | VANGUARDIA

En cada paso del recorrido por el bulevar Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende se vieron sonrisas y algunas lágrimas, se dieron abrazos, se celebró y se luchó.

UNA MARCHA DE CIENTOS EN EL ‘PRIDE’

Más allá de lo que VANGUARDIA pudo atestiguar durante la marcha del Orgullo, conoció el testimonio de una figura destacada. Rafael León, mejor conocido como Paper Cut, el Drag King que hizo historia en el show ‘La más draga’, reconoció que este evento rompió con las expectativas: “Me sorprendió bastante, me causó un gran impacto porque, debo ser sincero, me esperaba una marcha mucho más pequeña, más chiquita, pero me sorprendió que convocara a mucha gente que se anima y que está también bien organizada”, comentó el artista para esta casa editorial.

$!Al concluir la marcha, la Plaza de Armas fue sede de un programa artístico que celebró la diversidad y promovió espacios de expresión para la comunidad LGBTIQ+.
Al concluir la marcha, la Plaza de Armas fue sede de un programa artístico que celebró la diversidad y promovió espacios de expresión para la comunidad LGBTIQ+. DANIELA MIRANDA | VANGUARDIA

Tras concluir la movilización, la icónica Plaza de Armas se convirtió en el escenario de un despliegue artístico de gran calidad. Respecto a la gestión de estos espacios, Paper Cut agradeció la oportunidad y admitió que aún faltan más áreas dignas para la comunidad.

HAY UN AVANCE, PERO LA LUCHA CONTINÚA

El famoso artista hizo un llamado a todas las disidencias: “Que sigan luchando, que sigan haciendo estas aperturas tan hermosas porque de verdad hacen mucha falta. Y más que todos ustedes están ‘pegados’ al norte, a nuestro vecino transfóbico y homofóbico que es (Donald) Trump”.

$!Colores, abrazos y mensajes de orgullo marcaron el recorrido de la movilización.
Colores, abrazos y mensajes de orgullo marcaron el recorrido de la movilización. DANIELA MIRANDA | VANGUARDIA

Agregó que cada lucha termina influyendo en nuestro país. “Lo que hagan allá (en Estados Unidos), va a influir en nuestro territorio sí o sí. Entonces sigan luchando, sigan manifestándose, sigan exigiendo porque no pedimos más, exigimos lo que nos corresponde [...] sigan haciendo cosas bonitas y luchando”.

UN DRAG KING QUE HACE HISTORIA

Paper Cut fue reconocido dentro del show ‘La más draga’ en su cuarta temporada por romper con lo esperado al concursar como el primer Drag King en el programa.

$!La Marcha del Orgullo reunió a familias, colectivos y ciudadanos que acompañaron el recorrido en un ambiente de celebración, resistencia y exigencia por una sociedad más incluyente.
La Marcha del Orgullo reunió a familias, colectivos y ciudadanos que acompañaron el recorrido en un ambiente de celebración, resistencia y exigencia por una sociedad más incluyente. DANIELA MIRANDA | VANGUARDIA

Con su don artístico, Rafael León destacó por desafiar el estereotipo entre la vestimenta, el maquillaje y el género. A través de su acto,, Paper Cut personifica y exagera lo que categóricamente está asociado a la masculinidad. De esta forma, demostró que el drag va mucho más allá de la hiperfeminidad.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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