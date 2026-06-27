Un paso histórico: El Orgullo LGBT+ abarrota Saltillo de la mano de Paper Cut

Saltillo vive una transformación de conciencia social e histórica. Gracias a ello, la ciudadanía desarrolló la capacidad de observar que aún hay invisibilidad e injusticias, de escuchar las exigencias y de entender que hay una urgencia por construir un futuro que pertenezca a todos, todas y todes. A las 18:00 horas del pasado 13 de junio, un desfile de colores acaparó la atención de las personas mientras transitaba por dos de las principales vialidades de Saltillo. Durante esos instantes, cada participante proyectó su confianza, seguridad e identidad como una forma de conmemoración del mes del Orgullo LGBTIQ+.

En cada paso del recorrido por el bulevar Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende se vieron sonrisas y algunas lágrimas, se dieron abrazos, se celebró y se luchó. UNA MARCHA DE CIENTOS EN EL ‘PRIDE’ Más allá de lo que VANGUARDIA pudo atestiguar durante la marcha del Orgullo, conoció el testimonio de una figura destacada. Rafael León, mejor conocido como Paper Cut, el Drag King que hizo historia en el show ‘La más draga’, reconoció que este evento rompió con las expectativas: “Me sorprendió bastante, me causó un gran impacto porque, debo ser sincero, me esperaba una marcha mucho más pequeña, más chiquita, pero me sorprendió que convocara a mucha gente que se anima y que está también bien organizada”, comentó el artista para esta casa editorial.

Tras concluir la movilización, la icónica Plaza de Armas se convirtió en el escenario de un despliegue artístico de gran calidad. Respecto a la gestión de estos espacios, Paper Cut agradeció la oportunidad y admitió que aún faltan más áreas dignas para la comunidad. HAY UN AVANCE, PERO LA LUCHA CONTINÚA El famoso artista hizo un llamado a todas las disidencias: “Que sigan luchando, que sigan haciendo estas aperturas tan hermosas porque de verdad hacen mucha falta. Y más que todos ustedes están ‘pegados’ al norte, a nuestro vecino transfóbico y homofóbico que es (Donald) Trump”.

Agregó que cada lucha termina influyendo en nuestro país. “Lo que hagan allá (en Estados Unidos), va a influir en nuestro territorio sí o sí. Entonces sigan luchando, sigan manifestándose, sigan exigiendo porque no pedimos más, exigimos lo que nos corresponde [...] sigan haciendo cosas bonitas y luchando”. UN DRAG KING QUE HACE HISTORIA Paper Cut fue reconocido dentro del show ‘La más draga’ en su cuarta temporada por romper con lo esperado al concursar como el primer Drag King en el programa.