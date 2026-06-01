$!Un sonido especial: Sofía Figueroa comparte la belleza del fagot en concierto en Saltillo

El pasado viernes 29 de mayo la fagotista Sofía Figueroa entregó un gran regalo al lugar donde inició su carrera como artista: el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas” con el recital “Una sola voz, un solo aliento”. La presentación ofreció un encuentro íntimo con un instrumento que pocas veces tiene la oportunidad de destacar como solista. Con un sonido denso y oscuro, pero a la vez dinámico y expresivo, el fagot mostró su capacidad por medio del aliento de su intérprete.

El concierto se convirtió también en un espacio donde la músico saltillense habló sobre su relación con este instrumento, sus inicios en este camino y los aprendizajes necesarios para adquirir la maestría de un objeto tan temperamental como versátil, vivo y cambiante. Así quedó demostrado en la velada, ante los cambios de humedad y temperatura que afectaron su sonido, algo que enriqueció la experiencia al permitir al público adentrarse en los claroscuros de su interpretación.

El programa, por su parte, ofreció un recorrido cronológico y sonoro por la historia del fagot, desde antes que se convirtiera en la invención que actualmente es, hasta arreglos “prestados” de la flauta y el chelo, retos de traducción para el instrumento y su intérprete, sorteados por medio del virtuosismo y la práctica profesional, de la mano de obras de Bach, Telemann, Queipo de Llano y Milde. Al finalizar la presentación el público externó algunas dudas sobre la historia de Figueroa y de su instrumento, destacando la historia de este fagot de más de 40 años de antigüedad, cuyo diseño clásico le permite una sonoridad particular frente a otros ejemplares actuales. Así, fagot y fagotista enseñaron a los presentes lo que pueden hacer cuando funcionan como un todo.

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