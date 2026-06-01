Un sonido especial: Sofía Figueroa comparte la belleza del fagot en concierto en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Un sonido especial: Sofía Figueroa comparte la belleza del fagot en concierto en Saltillo

El recital ‘Una sola voz, un solo aliento’ de la fagotista saltillense permitió al público apreciar el arte de este instrumento, conocer su historia y la de su intérprete

El pasado viernes 29 de mayo la fagotista Sofía Figueroa entregó un gran regalo al lugar donde inició su carrera como artista: el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas” con el recital “Una sola voz, un solo aliento”.

La presentación ofreció un encuentro íntimo con un instrumento que pocas veces tiene la oportunidad de destacar como solista. Con un sonido denso y oscuro, pero a la vez dinámico y expresivo, el fagot mostró su capacidad por medio del aliento de su intérprete.

El concierto se convirtió también en un espacio donde la músico saltillense habló sobre su relación con este instrumento, sus inicios en este camino y los aprendizajes necesarios para adquirir la maestría de un objeto tan temperamental como versátil, vivo y cambiante. Así quedó demostrado en la velada, ante los cambios de humedad y temperatura que afectaron su sonido, algo que enriqueció la experiencia al permitir al público adentrarse en los claroscuros de su interpretación.

$!Un sonido especial: Sofía Figueroa comparte la belleza del fagot en concierto en Saltillo

El programa, por su parte, ofreció un recorrido cronológico y sonoro por la historia del fagot, desde antes que se convirtiera en la invención que actualmente es, hasta arreglos “prestados” de la flauta y el chelo, retos de traducción para el instrumento y su intérprete, sorteados por medio del virtuosismo y la práctica profesional, de la mano de obras de Bach, Telemann, Queipo de Llano y Milde.

Al finalizar la presentación el público externó algunas dudas sobre la historia de Figueroa y de su instrumento, destacando la historia de este fagot de más de 40 años de antigüedad, cuyo diseño clásico le permite una sonoridad particular frente a otros ejemplares actuales. Así, fagot y fagotista enseñaron a los presentes lo que pueden hacer cuando funcionan como un todo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
true

¿Dictadura la 4T? Sí. ¿Perfecta? No
Luego de que el exmandatario defendiera la llamada guerra contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de esa política y planteó interrogantes sobre el papel que tuvieron agencias de Estados Unidos durante aquel periodo.

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco
El Formulario S-1 es principal instrumento de transparencia hacia los inversores: obliga a la empresa a revelar toda la información relevante para que cualquier persona pueda tomar una decisión informada.

Anthropic da su primer paso para salir a la Bolsa de Valores en EU
Las autoridades regulatorias confirmaron que el próximo 30 de junio vence el plazo para vincular las líneas celulares con la identidad oficial de sus titulares.

¿Quedarás incomunicado?... Último mes para vincular el celular con la CURP; no habrá prórroga
Una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo busca permitir que las personas trabajadoras soliciten temporalmente realizar sus labores desde casa cuando las lluvias intensas o fenómenos naturales afecten su movilidad.

Home office por lluvias... ¿en qué estados de México podrá aplicarse?
Jabari Stephen Brown fue arrestado en Asunción junto a otros estadounidenses tras el aseguramiento de 261.6 kilos de marihuana en una aeronave privada.

Detienen en Paraguay a ganador de concurso de MrBeast por narcotráfico; aseguran 261 kilos de marihuana

Acereros de Monclova venció 6-5 a Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, aunque la Nave Verde ganó la serie del Clásico de Coahuila 2-1.

Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila