Un títere encantador llega a Saltillo: ‘La furia de Nicolás’ se presenta en Teatro Garnica
La obra del dramaturgo Saúl Enríquez tendrá dos funciones como parte del Circuito de Artes Escénicas en Espacios Independientes
Nicolás es un niño muy tierno, pero aún no aprende que los golpes y las patadas no son la solución a sus problemas. En la obra de teatro “La furia de Nicolás” descubrirá junto con el público el valor de la amistad, la familia y las maravillas de las estrellas.
Este montaje de la obra de Saúl Enríquez llega a Saltillo con dos funciones al Teatro Garnica como parte del Circuito de Artes Escénicas en Espacios Independientes, con una propuesta que incluye teatro de títeres, de sombras y mucha diversión.
Dirigida por Arnulfo Reveles, se trata de una producción que vuelve a Saltillo desde Torreón, pues ya se presentó en 2023 como una de las seleccionadas de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila y posteriormente se presentó en Monterrey junto con la obra “Los gatos me vieron huir” producida por Cuarta Pared Teatro al ser ganadoras de la muestra.
Además, como parte del circuito se volvió a Monterrey con funciones en Casa Musa y pronto llevarán este montaje a Durango y Torreón, dentro del mismo programa de la Secretaría de Cultura de México.
Cuenta con las actuaciones de César Zárate, Irving Morúa, Marco Chávez y Elena Reyes, así como la producción de la compañía Detestable Teatro y Laura Urbina.
Las funciones se llevarán a cabo este jueves 22 de octubre a las 20:00 horas y el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas en Teatro Garnica (Andrés Saucedo 1059, colonia Topochico). Los boletos tienen un costo de 50 pesos al reservarlos al 844 271 0991.