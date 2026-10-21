Un títere encantador llega a Saltillo: ‘La furia de Nicolás’ se presenta en Teatro Garnica

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    Un títere encantador llega a Saltillo: ‘La furia de Nicolás’ se presenta en Teatro Garnica

La obra del dramaturgo Saúl Enríquez tendrá dos funciones como parte del Circuito de Artes Escénicas en Espacios Independientes

Nicolás es un niño muy tierno, pero aún no aprende que los golpes y las patadas no son la solución a sus problemas. En la obra de teatro “La furia de Nicolás” descubrirá junto con el público el valor de la amistad, la familia y las maravillas de las estrellas.

Este montaje de la obra de Saúl Enríquez llega a Saltillo con dos funciones al Teatro Garnica como parte del Circuito de Artes Escénicas en Espacios Independientes, con una propuesta que incluye teatro de títeres, de sombras y mucha diversión.

Dirigida por Arnulfo Reveles, se trata de una producción que vuelve a Saltillo desde Torreón, pues ya se presentó en 2023 como una de las seleccionadas de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila y posteriormente se presentó en Monterrey junto con la obra “Los gatos me vieron huir” producida por Cuarta Pared Teatro al ser ganadoras de la muestra.

Además, como parte del circuito se volvió a Monterrey con funciones en Casa Musa y pronto llevarán este montaje a Durango y Torreón, dentro del mismo programa de la Secretaría de Cultura de México.

Cuenta con las actuaciones de César Zárate, Irving Morúa, Marco Chávez y Elena Reyes, así como la producción de la compañía Detestable Teatro y Laura Urbina.

Las funciones se llevarán a cabo este jueves 22 de octubre a las 20:00 horas y el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas en Teatro Garnica (Andrés Saucedo 1059, colonia Topochico). Los boletos tienen un costo de 50 pesos al reservarlos al 844 271 0991.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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