Un títere encantador llega a Saltillo: ‘La furia de Nicolás’ se presenta en Teatro Garnica

Nicolás es un niño muy tierno, pero aún no aprende que los golpes y las patadas no son la solución a sus problemas. En la obra de teatro “La furia de Nicolás” descubrirá junto con el público el valor de la amistad, la familia y las maravillas de las estrellas.

Este montaje de la obra de Saúl Enríquez llega a Saltillo con dos funciones al Teatro Garnica como parte del Circuito de Artes Escénicas en Espacios Independientes, con una propuesta que incluye teatro de títeres, de sombras y mucha diversión.

Dirigida por Arnulfo Reveles, se trata de una producción que vuelve a Saltillo desde Torreón, pues ya se presentó en 2023 como una de las seleccionadas de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila y posteriormente se presentó en Monterrey junto con la obra “Los gatos me vieron huir” producida por Cuarta Pared Teatro al ser ganadoras de la muestra.