¿Un verano entre bibliotecas? Invitan a talleres gratuitos de formación lectora en Coahuila

“Mis vacaciones en la biblioteca” es un programa donde las 146 bibliotecas públicas que integran la red estatal ofrecerán un espacio de recreación, aprendizaje y fomento a la lectura durante este periodo de descanso.

Organizado por la Coordinación General de Bibliotecas, se llevará a cabo del 15 de julio al 14 de agosto por medio de cuatro sesiones diseñadas para “despertar la imaginación, fortalecer las habilidades lectoras y promover valores como el respeto, la creatividad, la inclusión y el trabajo en equipo”.

Estará integrada a su vez por los talleres “Fútbol, el juego que todos juegan”, “¡Quién teme al lobo! ¿Feroz?”, “Preguntas al estante” y “Me lees lo mismo que un libro”, pensadas para niños, niñas y adolescentes.