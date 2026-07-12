¿Un verano entre bibliotecas? Invitan a talleres gratuitos de formación lectora en Coahuila

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    ¿Un verano entre bibliotecas? Invitan a talleres gratuitos de formación lectora en Coahuila

La Red Estatal de Bibliotecas lanzó el programa ‘Mis vacaciones en la biblioteca’ que se llevará a cabo del 15 de julio al 14 de agosto

“Mis vacaciones en la biblioteca” es un programa donde las 146 bibliotecas públicas que integran la red estatal ofrecerán un espacio de recreación, aprendizaje y fomento a la lectura durante este periodo de descanso.

Organizado por la Coordinación General de Bibliotecas, se llevará a cabo del 15 de julio al 14 de agosto por medio de cuatro sesiones diseñadas para “despertar la imaginación, fortalecer las habilidades lectoras y promover valores como el respeto, la creatividad, la inclusión y el trabajo en equipo”.

Estará integrada a su vez por los talleres “Fútbol, el juego que todos juegan”, “¡Quién teme al lobo! ¿Feroz?”, “Preguntas al estante” y “Me lees lo mismo que un libro”, pensadas para niños, niñas y adolescentes.

“A través de estas actividades, las bibliotecas públicas reafirman su papel como espacios de encuentro y aprendizaje, donde las y los participantes desarrollan el gusto por la lectura, estimulan su imaginación, fortalecen el pensamiento crítico y enriquecen la convivencia con otros niños, niñas y jóvenes de su comunidad”, comparten por medio de un comunicado de prensa.

Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de julio directamente en las bibliotecas que pertenecen a la red. En el caso de Saltillo estas incluyen la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda, la Elsa Hernández de las Fuentes en Valle de las Flores, la Biblioteca Central Venustiano Carranza el 380 de la calle Xicoténcatl, la profa. Carmen Flores Flores de la colonia Centenario, la profa. Guadalupe González Ortiz en la colonia Isabel Amalia, entre otras las colonias Isabel Amalia, Morelos, Las Margaritas, Guayulera, Chapultepec, La Aurora, Hidalgo, Los González, Valencia, Tierra y Libertad, el Centro Metropolitano y los Biblioparques Norte y Sur.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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