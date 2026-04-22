Una aventura de piratas está por llegar al Teatro Garnica

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Artes
/ 22 abril 2026
    Una aventura de piratas está por llegar al Teatro Garnica

La obra de teatro ‘El Kraken y la misión receta’ se presenta a partir este fin de semana con una historia llena de emociones y mensajes importantes

Este fin de semana se presentará la obra de teatro “El Kraken y la misión receta”, una comedia de piratas, donde a través de los mares ocurrirá una aventura fantástica y llena de muy buen sazón.

La historia ocurre en la Isla El Huachinango Panzón, donde el pirata Barba Coa quiere alcanzar la fama, pero Barba Chafa, su envidioso primo, arruina sus planes y por su culpa el Kraken se traga la receta más legendaria del mar. Para arreglar el asunto tendrá que emprender un viaje junto al perico sensei, una sirena encantadora y una capitana misteriosa, y recuperar así la receta.

La producción del grupo teatral Caracol de Luz llega este fin de semana al Teatro Garnica en su temporada de estreno, escrita y dirigida por Huicho Feria, quien compartió con VANGUARDIA algunos detalles del montaje.

“Es una aventura escénica que va a combinar la actuación, el movimiento, efectos visuales, todo está en movimiento y está dirigida al público familiar”, explicó, “busca hacer reflexionar sobre el trabajo en equipo, de la importancia de aceptarse a sí mismos, todos tenemos una fortaleza interior pero también deficiencias, dificultades, que a veces nos hacen sentirnos inferiores”.

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Destacó que el reto de este montaje fue hacer una escenografía práctica y móvil, porque cambian de escenarios de manera drástica, desde tierra firme, sobre una isla, hasta el medio del mar, siempre con la intención de lograr una transición sin cortes ni oscuros pero también de forma orgánica sobre la acción.

“El Kraken y la misión receta” tendrá funciones los días 24, 25, 26 y 30 de abril, así como 1, 2 y 3 de mayo, viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. La entrada en taquilla es de 150 pesos. Además se puede hacer reservación en 120 pesos al teléfono 844 271 0991 y hay un 2x1 para niños y niñas sobre el precio general.

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Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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