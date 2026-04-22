$!Una aventura de piratas está por llegar al Teatro Garnica

Este fin de semana se presentará la obra de teatro “El Kraken y la misión receta”, una comedia de piratas, donde a través de los mares ocurrirá una aventura fantástica y llena de muy buen sazón. La historia ocurre en la Isla El Huachinango Panzón, donde el pirata Barba Coa quiere alcanzar la fama, pero Barba Chafa, su envidioso primo, arruina sus planes y por su culpa el Kraken se traga la receta más legendaria del mar. Para arreglar el asunto tendrá que emprender un viaje junto al perico sensei, una sirena encantadora y una capitana misteriosa, y recuperar así la receta.

La producción del grupo teatral Caracol de Luz llega este fin de semana al Teatro Garnica en su temporada de estreno, escrita y dirigida por Huicho Feria, quien compartió con VANGUARDIA algunos detalles del montaje. “Es una aventura escénica que va a combinar la actuación, el movimiento, efectos visuales, todo está en movimiento y está dirigida al público familiar”, explicó, “busca hacer reflexionar sobre el trabajo en equipo, de la importancia de aceptarse a sí mismos, todos tenemos una fortaleza interior pero también deficiencias, dificultades, que a veces nos hacen sentirnos inferiores”.

Destacó que el reto de este montaje fue hacer una escenografía práctica y móvil, porque cambian de escenarios de manera drástica, desde tierra firme, sobre una isla, hasta el medio del mar, siempre con la intención de lograr una transición sin cortes ni oscuros pero también de forma orgánica sobre la acción. “El Kraken y la misión receta” tendrá funciones los días 24, 25, 26 y 30 de abril, así como 1, 2 y 3 de mayo, viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. La entrada en taquilla es de 150 pesos. Además se puede hacer reservación en 120 pesos al teléfono 844 271 0991 y hay un 2x1 para niños y niñas sobre el precio general.

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