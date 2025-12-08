Vuelve la Pastorela de Catón rumbo a su aniversario 50 con funciones en diciembre y enero

De nueva cuenta las fuerzas del bien y del mal, la tentación frente a la fortaleza, se baten a duelo en el Teatro del IMSS con “La pastorela de Catón”, la tradicional obra de teatro coahuilense que vuelve de la mano de la compañía Corcer Producciones.

El montaje, que se estrenó a finales de noviembre y va para su tercer fin de semana en temporada, sigue los intentos de Luzbel por engatusar a un grupo de pastores para evitar que lleguen a Belén a adorar al Niño Dios. La historia de siempre, pero con el toque que don Armando Fuentes Aguirre “Catón” le dio hace 15 años, con su característico humor y habilidad con el lenguaje.

“Este es el segundo año que la dirige el maestro Pablo González, su propuesta le ha dado un refresh muy importante, está muy divertida a diferencia de otros años, entretenida tanto para los niños como para los adultos. Como actores vemos al público de carcajada en carcajada y eso nos motiva y nos tienen muy contentos”, compartió para VANGUARDIA Juan Héctor Cortés, director de Corcer y productor del montaje —además de intérprete de Luzbel—.