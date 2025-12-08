Vuelve la Pastorela de Catón rumbo a su aniversario 50 con funciones en diciembre y enero

/ 8 diciembre 2025
    Vuelve la Pastorela de Catón rumbo a su aniversario 50 con funciones en diciembre y enero

En 2026 la tradicional pastorela coahuilense cumplirá medio siglo de haber sido creada y, mientras tanto, la magia continúa en el Teatro del IMSS

De nueva cuenta las fuerzas del bien y del mal, la tentación frente a la fortaleza, se baten a duelo en el Teatro del IMSS con “La pastorela de Catón”, la tradicional obra de teatro coahuilense que vuelve de la mano de la compañía Corcer Producciones.

El montaje, que se estrenó a finales de noviembre y va para su tercer fin de semana en temporada, sigue los intentos de Luzbel por engatusar a un grupo de pastores para evitar que lleguen a Belén a adorar al Niño Dios. La historia de siempre, pero con el toque que don Armando Fuentes Aguirre “Catón” le dio hace 15 años, con su característico humor y habilidad con el lenguaje.

“Este es el segundo año que la dirige el maestro Pablo González, su propuesta le ha dado un refresh muy importante, está muy divertida a diferencia de otros años, entretenida tanto para los niños como para los adultos. Como actores vemos al público de carcajada en carcajada y eso nos motiva y nos tienen muy contentos”, compartió para VANGUARDIA Juan Héctor Cortés, director de Corcer y productor del montaje —además de intérprete de Luzbel—.

Además de su temporada oficial en el Teatro del IMSS, también se presentaron ya en el Paraninfo del Ateneo Fuente en una función especial para la Universidad Autónoma de Coahuila, mancuerna institucional que también se extiende con más presentaciones para el Ayuntamiento de Saltillo y el DIF Ramos Arizpe, además del Club Rotario de Saltillo, con el que concluirán sus fechas el 4 de enero.

“En taquilla abierta solamente nos quedan las funciones del mes de diciembre, por lo que estamos haciendo la invitación a la gente, para que se apuren a comprar sus boletos porque nos quedan seis funciones [...] También hay algunas que ya están un poquito apretadas, hay una secundaria que para la función del 13 de diciembre ya nos compró 100 boletos, por ejemplo, entonces sí hay que apurarse”, señaló el productor.

Con un elenco también renovado, la producción se prepara para conmemorar los 50 años de esta obra creada por el Cronista de Saltillo, que llegará a tal aniversario en 2026, por lo que planean celebrar su próxima temporada a lo grande.

“La Pastorela de Catón” continuará con funciones los días 13, 14, 20, 21 y 27 y 28 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS. Los boletos tienen un costo general de 250 pesos con descuento a estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Se pueden adquirir o reservar al Whatsapp 844 260 6045 o en las redes sociales de Corcer Producciones.

Temas


Arte
Navidad

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

