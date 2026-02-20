¿Y Saltillo para cuándo? Celebrarán el Día del Patrimonio en Nuevo León

En 2014 un grupo de gestores culturales, historiadores y distintas instituciones se reunieron con la intención de crear un espacio que pudiera visibilizar y concientizar sobre el cuidado y preservación del patrimonio de Nuevo León. Así nació el Día del Patrimonio de Nuevo León, que este 2026 se celebrará el domingo 1 de marzo con una jornada llena de actividades en toda la entidad, desde el área metropolitana hasta los municipios más retirados para “honrar el legado histórico, artístico y cultural, en sus diversas manifestaciones”. “Somos una iniciativa ciudadana pero tenemos organismos del gobierno Federal, Estatal y los municipios, además de museos, galerías, asociaciones civiles, universidades, tecnológicos, y para este año tendremos más de 120 actividades”, compartió para VANGUARDIA Sergio Rodríguez, coordinador general del proyecto.

El primer domingo de marzo se instituyó en 2016 en el calendario cívico de la entidad por el Congreso del Estado como Día del Patrimonio de Nuevo León, luego de una petición por parte de este colectivo, lo que ha reafirmado aún más sus acciones. El calendario de actividades se publicó este jueves tanto en el sitio web del proyecto en patrimoniodenuevoleon.org, como en Instagram como @patrimonionl, dividido en distintos circuitos que se abren al público como una invitación a recorrer sus pueblos y ciudades y conocer la historia y riqueza que tienen por ofrecer. “Se va poder apreciar el patrimonio material como la cuestión arquitectónica, la artística, la histórica, porque van a haber archivos abiertos al público, y lo inmaterial, como son las leyendas, las muestras gastronómicas, que son muy socorridas en muchas partes”, explicó, “vamos a tener pláticas sobre diferentes temas, presentaciones de libros, exposiciones y más”.

Algunos de los circuitos serán a nivel metropolitano, como el de la Macroplaza, que contará con actividades en recintos como el Museo del Noreste, la Plaza Hidalgo y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. A lo largo de los años esta iniciativa ha ido sumando manos, al grado de que incluso este año se incorporaron colectivos de cuidado a la naturaleza, que han propuesto recorridos de senderismo y de observación de aves. “Muchas veces no nos damos oportunidad de ser turista en tu propio estado, en tu propio municipio, y esto lo permite”, compartió, recalcando que la mayoría de los eventos son gratuitos.