Ya preparan el Festival del Paso de la Mariposa Monarca en Saltillo

El colectivo RUMA: Arte y Comunidad celebra cada otoño que Saltillo sea parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca. Esto, como no puede de ser de otra manera, lo hacen con arte en el Festival del Paso de la Mariposa Monarca.

La sexta edición de esta instalación masiva que cubre de negro y naranja la Plaza de Armas y zonas aledañas ya está tomando forma, como lo dieron a conocer esta semana por medio de redes sociales.