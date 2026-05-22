Ya preparan el Festival del Paso de la Mariposa Monarca en Saltillo

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    Ya preparan el Festival del Paso de la Mariposa Monarca en Saltillo

El colectivo RUMA: Arte y Comunidad dio un adelanto de lo que están trabajando para esta conmemoración otoñal

El colectivo RUMA: Arte y Comunidad celebra cada otoño que Saltillo sea parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca. Esto, como no puede de ser de otra manera, lo hacen con arte en el Festival del Paso de la Mariposa Monarca.

La sexta edición de esta instalación masiva que cubre de negro y naranja la Plaza de Armas y zonas aledañas ya está tomando forma, como lo dieron a conocer esta semana por medio de redes sociales.

En las fotografías publicadas se puede apreciar ya el trabajo artístico que las artistas integrantes de RUMA están realizando en estos momentos, en preparación para este importante momento de su agenda anual.

El Festival del Paso de la Mariposa Monarca suele enmarcarse en el Festival Ánimas del Desierto, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, aunque su gestión y producción es independiente.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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