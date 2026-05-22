Ya preparan el Festival del Paso de la Mariposa Monarca en Saltillo
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El colectivo RUMA: Arte y Comunidad dio un adelanto de lo que están trabajando para esta conmemoración otoñal
El colectivo RUMA: Arte y Comunidad celebra cada otoño que Saltillo sea parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca. Esto, como no puede de ser de otra manera, lo hacen con arte en el Festival del Paso de la Mariposa Monarca.
La sexta edición de esta instalación masiva que cubre de negro y naranja la Plaza de Armas y zonas aledañas ya está tomando forma, como lo dieron a conocer esta semana por medio de redes sociales.
En las fotografías publicadas se puede apreciar ya el trabajo artístico que las artistas integrantes de RUMA están realizando en estos momentos, en preparación para este importante momento de su agenda anual.
El Festival del Paso de la Mariposa Monarca suele enmarcarse en el Festival Ánimas del Desierto, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, aunque su gestión y producción es independiente.