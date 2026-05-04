‘Yo creo en el poder de la cultura para empujar un cambio’: Andrés Cota Hiriart

“La vida es una serie de accidentes que te van llevando al estado actual” explicó para VANGUARDIA el zoólogo, escritor y comunicador de la ciencia Andrés Cota Hiriart antes de su presentación en la Feria Internacional del Libro Coahuila, este domingo. “Yo escribiría, aunque no pudiera publicar libros. Es una dicha que lo que uno escribe haya quien lo lea y que pueda hacerle eco”, comentó el autor, quien presentó su libro “Fieras interiores” (Random House, 2025). De esta manera, actualmente escribe sobre naturaleza literaria, letras verdes, o prosa ambiental. Durante la entrevista se tocaron temas como la extinción y la defaunación de especies y cómo podemos evitarlos los seres humanos.

Comentó que el primer factor es el ignorar el problema, ya que ya no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Una de las soluciones que propone, como lo ha estado realizando hasta el día de hoy, es el poder de la narrativa y de las palabras. “Yo creo mucho en el poder de la cultura, en el poder de la narrativa, no se diga, para empujar un cambio en la perspectiva humana”, aseguró. Además comentó en relación a la presentación de su más reciente libro, donde escribe sobre todos los microorganismos que nos complementan como seres humanos que “si tú te ves por dentro, si tú te ves a escala celular, te queda clarísimo que no solo eres parte de la naturaleza, eres naturaleza y te queda clarísimo que no somos individuos”.

“Creo que todas y todos llevamos un abismo dentro y una vez más ignorarlo es parte del problema y ese abismo es tanto a nivel biológico, es decir, todas estas presencias que nos habitan y no sé qué somos, los parásitos, la microbiota, pero también tenemos un abismo en la mente”, agregó. Para finalizar el autor nos realizó distintas recomendaciones de libros que lo han marcado en alguna época de su vida. Su primera recomendación “¿Cómo ser una buena criatura?” de Sy Montgomery, que nos cuenta que está pensado para público joven, pero también para sus madres y padres. Otra opción es “Mi familia y otros animales”, del autor Gerald Durrell el cual es de las primeras obras que componen la trilogía de Corfú. “A mí me hizo ver desde muy niño que se puede ser científico y escritor, zoólogo y escritor, que se puede comunicar cosas muy delicadas de la vida a través del humor”, dijo.

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